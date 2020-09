Quarto de adolescente

O canto de estudos, equipado com cadeira e estante para os livros mais utilizados Foto: Estúdio ABDESIGN

Pergunta

Olá! Quero pedir uma ajuda pra decorar um dos quartos do apartamento que estou comprando. Gostaria de transformar em uma suíte para minha filha adolescente de 13 anos, mas que quer cama de casal e precisa estudar no quarto. Moramos só nós duas. Muito obrigada!

Maria Ester Silva Ramos

Sumaré, São Paulo

A planta do ambiente decorado Foto: Estúdio ABDESIGN

Tonalidades neutras imprimem uma atmosfera atemporal à decoração Foto: Estúdio ABDESIGN

Resposta:

Oi, Maria! Ficamos muito felizes com o convite para fazer o projeto do quarto da sua filha. Sabemos o quanto ele é importante nessa fase da adolescência. Pensamos em uma base mais neutra para que vocês possam sempre alterar e atualizar o visual. Para deixar o espaço mais aconchegante, sugerimos um piso de madeira ou algo que aqueça o ambiente. As paredes foram revestidas com painéis ripados brancos e com um papel de parede mais lúdico e descontraído, que forma uma moldura que invade o teto. Para os armários, pensamos em um padrão de marcenaria com aspecto mais natural e emolduramos a parede da janela.

Na outra ponta, propomos um local de estudos para que ela possa realizar suas atividades com todo conforto. A cama de casal é o centro do quarto e temos espaço ainda para uma mesa de cabeceira. Os acessórios e a decoração vão dar o toque final e mais personalidade ao ambiente. Investimos ainda em penduradores coloridos, uma luminária divertida e uma cadeira rosa para completar o espaço. Tomara que ela aproveite bem as nossas dicas!

Rebaixado em relação ao teto, armário abre espaço para coleção de livros Foto: Estúdio ABDESIGN Felipe Abe

ALDI FLOSI, CONSULTOR DE ESTILO, E BRUNO RANGEL, DESIGNER DE INTERIORES

@abdesigneinterior