Quarto com home office pode ser prático e confortável

Projeto criado pelo arquiteto tem um pequeno home office integrado ao quarto, a pedido da leitora Foto: Bruno Carvalho Design

Para aumentar o seu dormitório e incluir um escritório ao espaço, sem perder a personalidade, uma leitora pediu ajuda para o Casa. Em resposta, o arquiteto Bruno Carvalho afirmou ser preciso investir no uso da madeira e na mistura de diversas cores. Tudo associado com o toque de decoração pessoal – como uso de objetos decorativos e fotografias. E você? Tem dúvidas de como decorar? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.

Presença de cores fortes e do bom uso da madeira garante a personalidade do ambiente Foto: Bruno Carvalho Design

PERGUNTA

Olá, gostaria de pedir uma ajuda para integrar dois quartos e assim compor o nosso dormitório de casal. No momento o apartamento ainda está no contrapiso. O imóvel vem com armário embutido, mas podemos abrir mão, pois não tem muito a ver com a gente. Além disso, precisamos de um pequeno escritório, ou ao menos uma escrivaninha no mesmo ambiente, porque eu e meu marido escrevemos muito, inclusive à noite. Gostaria de deixar o espaço com mais personalidade. Gostamos de móveis com madeira clara e materiais naturais. O pé-direito é de 2,80 m e as janelas estão a 70 cm do chão. Obrigada!

Julia Cortez

Morumbi - São Paulo

Planta do projeto Foto: Bruno Carvalho Design

RESPOSTA

Oi, Julia, tudo bem?

Fiquei muito entusiasmado com a sua ideia de deixar os ambientes com mais personalidade. Para o seu projeto, pensamos em um ambiente elegante, sem abrir mão do conforto e da praticidade. Indicamos a utilização de uma porta de correr na entrada, para aproveitar melhor o espaço, assim como o uso da marcenaria embutida e planejada. Sugerimos a nogueira para dar a atmosfera jovem que vocês desejam. A mistura das cores azul, verde e laranja foram introduzidas para energizar e alegrar o espaço.

O ponto alto do projeto fica por conta de uma cama bem confortável com adornos decorativos como cobertor de cama, almofadas, abajur, quadros e mesas laterais. Conforme solicitado, especifiquei no projeto um escritório que servirá como um home office para o casal. Lá, destaquei uma cadeira giratória no tom de azul royal para contrastar com a madeira da bancada e das prateleiras. Seria interessante decorar essas prateleiras com fotografias do casal e livros, e assim trazer um pouco mais de aconchego ao ambiente. Algumas plantas ajudam a perfumar e trazer alegria. Um grande beijo, Bruno Carvalho.