Qualidade premiada

Luminárias Berimbau, com altura ajustável, do Atelier BAM + Oficina Bertolucci Foto: Divulgação

O Museu da Casa Brasileira (MCB) divulgou na última quinta-feira os resultados do 28.º Prêmio Design MCB, tradicional premiação da área no País, realizada desde 1986. No total, 33 produtos e trabalhos escritos dividiram os primeiros lugares e menções honrosas em oito categorias e suas respectivas modalidades de protótipos. Os eleitos foram selecionados entre 746 inscritos por duas comissões de jurados, coordenadas por João Bezerra de Menezes, para as categorias de produto, e Marcos da Costa Braga, à frente do júri de trabalhos teóricos.

Para o júri deste ano, o importante foi buscar produtos que contribuam para a melhoria da experiência global de seus usuários, sem esquecer da estética. “Notamos uma preocupação dos inscritos com as questões atuais de produção, como a sustentabilidade. Aproveitamos ao máximo as discussões entre os membros do júri para que as escolhas fossem consistentes com as propostas”, diz Menezes.

Entre os ganhadores, levou o primeiro lugar na categoria Iluminação a luminária Echilibra, de Eduardo Sola para a La Lampe, e a luminária Charlie, modelo de mesa desenhado por Altino Alexandre Cordeiro Neto, Maurício José Scoz Junior e Andre Leonardo Ramos, do Ipsilon Design.

Cadeira Alpha, do Ipsilon Design, ganhou menção honrosa na categoria Mobiliário Foto: Divulgação

Na categoria Mobiliário, quem levou a melhor foi a mesa Sollo, desenvolvida por Jader Almeida, feita com aço laminado e madeira. Em segundo lugar, o biombo Conogó, formado por dois módulos de réguas de madeira, é assinado por Noemi Saga e Fernando Kazuo Ikeda, do Nomina Design. Para a categoria Eletroeletrônicos, o júri elegeu um purificador de ar com design arrojado desenvolvido pela equipe de design do escritório Indio da Costa A.U.D.T.

Mesa Sollo, assinada por Jader Almeida, vencedora na categoria Mobiliário Foto: Divulgação

Os produtos vencedores e finalistas de cada categoria ficarão expostos no MCB até o dia 25 de janeiro de 2015. O cartaz do concurso, criado pelo designer Vicente Pessôa, e os outras sete arte-finalistas do concurso que escolheu o cartaz do prêmio também estarão na mostra.