Proposta flexível

No quarto de Tom, a marcenaria já foi pensada para durar até sua adolescência. O projeto do mobiliário e dos acabamentos foi proposto pela Ameise Design, empresa do casal de arquitetos Luciana Raunaimer e Diego Verri, que desenham móveis e fazem projetos espertos para quartos de crianças. “Tudo começou quando procuramos um berço diferente dos tradicionais para presentear um amigo. Nada do que encontramos no mercado nos agradou e, por isso, resolvemos desenhar um. O projeto deu certo, cresceu e hoje nosso estúdio se dedica a isso”, conta Luciana.