Pronto para receber os amigos

Na varanda, a parede de azulejos geométricos na área da churrasqueira é o destaque da decoração Foto: Zeca Wittner/Estadão

Este apartamento de 67 m² na zona sul de São Paulo passou por uma repaginação completa. Seus ambientes foram remodelados e sua decoração totalmente refeita. Tudo para que o imóvel tivesse, finalmente, a cara de seu morador. “Para que a área social ficasse mais convidativa para receber os amigos, retiramos a parede que dividia a cozinha e a sala, promovendo ao máximo a integração. Criamos também uma ilha funcional, que divide sem isolar os dois ambientes e ainda abriga micro-ondas, cooktop e coifa”, diz a arquiteta Bárbara Dundes, autora do projeto.

Na decoração, a paleta de cores priorizou preto, cinza e azul-petróleo, tons que se mostram em formas e estampas geométricas. “Para deixar a composição mais interessante, apostamos nesse tema, que é bastante casual, o que tem a ver com a proposta da decoração. Na cozinha, os azulejos retangulares pretos combinados com a marcenaria escura criam o ar descolado que o cliente pediu.”

Um dos espaços mais usados pelo morador para receber os amigos, a varanda equipada com churrasqueira recebeu atenção especial no projeto: ganhou azulejos estampados e materiais de aspecto bruto, como madeira, concreto e pedra preta na bancada.

Na área íntima, a suíte acompanha o mesmo estilo do estar. “Usamos bastante cinza e um papel de parede geométrico, para conversar com as outras estampas usadas no apartamento. O resultado, acredito, está condizente com a personalidade descontraída do morador.”