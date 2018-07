Projetos sustentáveis são destaque no Prêmio CASA 2018

Nossa capa: Gabriel de Lucca, Arthur Casas, Vera Oliveira, Renata Tilli, Patricia Bacellar, Nildo José, Gabriela Lotufo, Flavia Ranieri, Larissa Silva, Osvaldo Tenório e Naomi Abe . Foto: Zeca Wittner/Estadão

Não é tarefa das mais fáceis estabelecer critérios para premiar os melhores em uma mostra que sabidamente reúne alguns dos grandes nomes da arquitetura, design de interiores e paisagismo nacionais. Ainda assim, o Prêmio Casa, promovido por este suplemento, do Estado, continua a perseverar em seus objetivos centrais: reconhecer o talento dos nossos profissionais e, ao mesmo tempo, destacar propostas que coloquem em discussão as grandes questões do habitar e do viver contemporâneos, contribuindo para o aprimoramento do projeto nacional, em todos os seus níveis.

Nesse sentido, não chega a surpreender que buscar uma maior inclusão de conceitos de sustentabilidade no desenho dos espaços – mesmo que isto tenha significado, por vezes, uma sensível redução de elementos ornamentais e construtivos – tenha sido, provavelmente, um dos critérios que mais pesou nas escolhas do nosso corpo de jurados.

Um time de reconhecida competência em suas áreas, formado por: Ruy Ohtake, que julgou arquitetura; a consultora de moda Helena Montanarini, que observou estilo; a jornalista Clarissa Schneider, responsável por imagem; o fotógrafo Tuca Reinés, analisando fotografia; o arquiteto Ricardo Bello Dias, design; a curadora Fernanda Feitosa, arte; e Rodrigo Loeb, que analisou sustentabilidade.

Ressaltando, entre outros aspectos, o diálogo muito positivo entre os jardins e as construções, o empenho da Casacor em estabelecer uma meta de gestão sustentável de longa duração e a mais que bem-vinda chegada à mostra de soluções, do macro ao micro, que preveem o uso mais inteligente dos recursos naturais, eles definiram os dez primeiros colocados.

Projetos que em sintonia com o tema da mostra deste ano, ‘Casa Viva’, de uma forma ou de outra, tratam de natureza. Mas também da urgente necessidade de pensar na sua preservação. Até 2019!