Projetos, imagens e prazer

Capa do livro Do edifício ao objeto, de Fernanda Marques Foto: Fernanda Marques

Interessado em se atualizar nas áreas de arquitetura, decoração e design? Então não perca três lançamentos que acabam de sair do forno.

A arquiteta Fernanda Marques apresenta, ao todo, 17 de seus projetos, nacionais e internacionais, no livro Do edifício ao objeto. Cobrindo a trajetória da profissional desde 2017, além de seus cultuados interiores e de sua arquitetura de linhagem contemporânea, o livro documenta uma das áreas em maior ascensão em seu escritório nos últimos anos: o design de produtos. Da editora Agency Design, por R$ 120.

Já a designer de interiores Marina Linhares lança o seu segundo livro, Alguém passa por aqui e deixa alguma coisa. Nele, a profissional apresenta uma casa de família, herdada por ela, na Serra da Bocaina. E relata, minuciosamente, os cheiros que sentiu, as sensações por onde passou e as pesquisas que realizou no local. Desenvolvido em colaboração com o fotógrafo Ruy Teixeira, o livro tem projeto gráfico de Elisa von Randow, projeto editorial de Baba Vacaro e textos da jornalista Noemi Jaffe. Da Editora Olhares, por R$ 375.

Finalmente, Marcos Bertoldi, arquiteto curitibano de filaição modernista, formado no início dos anos 80 e especializado em arquitetura paisagística comenta os seus principais projetos em Arquitetura. A edição traz cerca de 90 trabalhos do profissional, dos primeiros aos mais recentes, além de obras ainda em desenvolvimento. Da Zeta Editora, por R$ 315.

Confira alguns dos projetos explorados nos livros: