Projeto integra varanda ao living

Com a proximidade da entrega das chaves do primeiro apartamento, nossa leitora precisava de uma solução para integrar a sala e a sua varanda. Tal como sugestão neste projeto feito pela arquiteta Aiê Tombolato, que soube aproveitar a generosidade do pé-direito da sala e o formato semicircular da sacada para fazer uma integração de ambientes. E você, tem dúvidas de decoração? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com

PERGUNTA

Amigos do Casa, no próximo mês vamos receber as chaves de nosso primeiro apartamento. Até o final do ano gostaríamos de ter a sala pronta. Desejamos integrar a varanda semicircular à decoração do living, uma vez que ele já está fechado com vidros. Queremos ter um espaço para refeições e uma área de estar confortável. Gostamos de tudo que é natural e simples, dos móveis aos revestimentos. O restante, deixo a critério de vocês. Agradeço desde já!

Wilma Teixeira Lima

São Paulo - SP

RESPOSTA

Olá Wilma, o primeiro passo para compor a sua sala integrada à varanda foi definir a função de cada uma das áreas tirando proveito dos recortes e formatos que o espaço oferece.

Comecei pela entrada, uma área retangular que fica desconectada da sala. Nela, proponho um painel de ripa de madeira que camufla a porta de entrada. Logo ao lado, sugiro um aparador para que vocês possam apoiar e até guardar objetos. Em frente à entrada está a sala de estar bem espaçosa, com um grande sofá, quatro poltronas e um banco. Essa solução é para que nenhum móvel fique de costas para quem entra no ambiente. Por último, a sala de jantar que ocupa a área onde estaria a varanda.

Aproveitando o formato, proponho uma mesa de jantar redonda e um móvel que acompanha todo o perímetro, sendo o banco com assento estofado nas laterais e a floreira na parte central. Escolhi a paleta de cores e materiais atendendo ao seu gosto pelo natural e simples.

Apliquei uma textura de cimento claro nas paredes, optei por móveis com estrutura de madeira, mesas de centro com tampos de pedra e estofados nos tons ‘off-white’, verde e terracota. Para deixar a passagem entre a entrada e a sala de estar mais fluida, usei uma composição de dois tapetes sobrepostos que funcionam como um limite visual entre área de estar e a de jantar. Como a sala tem muitas paredes, aproveitei para fazer uma produção com quadros que remetesse ao ‘natural’. Espero que goste!