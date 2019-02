Projeto de duplex no Panamby traz contraste entre o clássico e o moderno

A escada foi refeita com metal e patamar de madeira. O painel ripado é, ao mesmo tempo, decorativo e recurso para esconder um armário Foto: Marcelo Kahn

“O casal tinha a preocupação com a quantidade de armários. Por isso, fizemos a marcenaria planejada para aproveitar melhor todos os espaços. Um dos motivos para demolir a escada, além de ampliar a entrada, foi também criar um armário e um depósito nessa área”, explica Fiorella.

Sobre os acabamentos, foi preciso unir os estilo minimalista e clássico. “No piso, colocamos porcelanato que simula o cimento queimado e na parede dupla apostamos no próprio material. Ao mesmo tempo, o cliente fazia questão de colocar seus tapetes persas. Cinza, branco, amarelo e tons de azul foram as cores escolhidas nos dois andares.”

No pavimento superior, exaltar o convívio social foi prioridade. Neste andar, fica a piscina e, por isso, o lavabo ganhou ares de vestiário. Há também uma sala com área de TV e, por fim, o grande destaque do projeto: a cozinha gourmet, com churrasqueira, forno de pizza, mesa de jantar e bancada resistente para todos os tipos de preparações. “Criamos um ambiente que funciona tanto para o churrasco como para um jantar mais elaborado”, diz.

O projeto apostou nos pontos de cor em comum para promover a unidade do espaço, com nuances de azul como principal recurso. Sobre a iluminação, o casal não quis nada automatizado. Foi usado LED embaixo da lareira e da bancada da cozinha e, no forro, luz dimerizada.