Projeto a oito mãos

Os franceses Guillaume Sibaud, Gregory Bousquet e Olivier Raffaelli, além da brasileira Carolina Bueno, são titulares do escritório de arquitetura Triptyque. Cada grupo, como se sabe, tem seu modus operandi. No caso desse, há uma decisão consensual de que quaisquer posicionamentos, inclusive os presentes nesta reportagem, devem ser creditados ao escritório - e não a um dos personagens em particular. Triptyque vira, assim, uma espécie de ente soberano. O que pode parecer normatização do discurso para além da individualidade é apenas um jeito, segundo os quatro, de materializar a democracia. Ao entrevistá-los, dá para perceber como funciona: um emite uma opinião, outro concorda adicionando mais algumas impressões, outro explora levemente um cenário diverso, outro fica calado. É desse amálgama que saem projetos comerciais - que costumam fazer uso de referências domésticas em busca de certa humanização - e residenciais. Nem sempre é simples chegar a um acordo. Exemplo banal, mas ilustrativo, foi como resolver um impasse no ambiente proposto nesta reportagem: usar ou não um refletor como luminária. Ficou bom para uns; para outros, tratava-se de clichê visual. Na dúvida, veio a solução: votar. Tudo de maneira despojada. Ponto para o refletor, que foi eleito como um dos elementos pinçados para o living de uma casa no Jardim Paulista, recém-reformada pelo Triptyque e produzido especialmente para o Casa&. Depois da intervenção do escritório nos espaços, o interior e o exterior passaram a se embaralhar na construção de 310 m². Panos de vidro dão continuidade visual à sala, de onde se acessa a área externa ampliada. É um convite para viver mais fora, onde uma das paredes explora a beleza de um jardim vertical proposto pelo ambientalista e paisagista australiano residente no Brasil Peter Webb. Já a cozinha, integrada ao estar, funciona como ponto de articulação da casa - na relação com o espaço atual, é como se o homem resgatasse o contato primordial com o fogo ao receber em torno do fogão. Nem é preciso ressaltar a funcionalidade dos espaços, pré-requisito no trabalho do grupo. Quanto menos, melhor Três aspectos chamam a atenção na decoração. O primeiro são as peças excepcionais, caso da cabeça de cavalo de madeira, da mesa de centro que exibe uma grade reutilizada pelo designer Zanini de Zanine Caldas ou da lona no lugar do tapete. Eis a busca da estranheza. Outro é o preceito de "quanto menos, melhor". É fácil reparar como os ambientes estão livres de acúmulos desnecessários. Mais uma curiosidade é como eles brincaram de multiplicar os detalhes, gerando repetições de garrafas, globos terrestres e até abacaxis - o que faz referência à obra do fotógrafo alemão Andreas Gursky. Admiradores da nova ordem proposta na arquitetura pelo francês Jean Nouvel - e também do pragmatismo holandês de Rem Koolhaas -, Gui, Greg, Olivier e Carol se conheceram nos anos 90, na Faculdade de Belas-Artes de Paris. Viraram amigos e, a partir daí, surgiu a vontade de produzir, em conjunto, arquitetura contemporânea. Isso era difícil na capital francesa. O grupo, então, veio fazer o Brasil. Há sete anos fundaram o Triptyque, cujos trabalhos procuram uma noção de prazer ao emocionar - e quebrar padrões.