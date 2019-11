Preto no branco

A combinação de cores dão elegância e personalidade aos ambientes Foto: Pinterest/Soo Push

Claro que um toque de cor no ambiente é sempre bom. Mas ninguém discorda que a elegância do preto e a pureza do branco se harmonizam de forma magistral. Toda essa versatilidade faz com que na hora de decorar, a dupla não só se torne uma escolha fácil mas, ao mesmo tempo, de personalidade. Afinal o ‘pretinho básico’ é uma solução curinga também na decoração. “Apostar no preto e branco é uma aposta segura. E acredito, que muitas vezes, até por medo de errar, as pessoas investem na combinação”, reflete a arquiteta Cristiane Schiavoni.

Além disso, é importante considerar que a combinação pode produzir diferentes efeitos na decoração a depender da sua intensidade, opacidade e também concentração nos ambientes: usada de forma exacerbada ou apenas em objetos pontuais. “Além de se complementarem facilmente, e com outras cores, o preto e branco consegue se adequar à diversos estilos da decoração: industrial, contemporâneo, moderno”, afirma Cristiane.

Para se inspirar e acertar em cheio em como utilizar a combinação, confira sete maneiras de utilizar o branco e o preto na decoração dos ambientes: