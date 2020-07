Presentes para o Dia dos Pais

Da Usual Design, do shopping D&D, a escultura Pai e Filho Foto: Usual Design

Para fazer bonito no domingo do Dia dos Pais, 11 de agosto, uma seleção de presentes, para todos os bolsos, dedicada aos diferentes ambientes da casa. Confira:

NA COZINHA. Alguns pais adoram comer. Outros preferem passar horas se exercitando na cozinha. Para eles, o bule Tok&Stok R$ 139,90; o jogo de utensílios de material que mistura madeira de reflorestamento e plásticos da Evo Store, por R$ 29,90; ou a xícara que remete ao filme Star Wars (R$ 59,90 na Zona Criativa), têm tudo para agradar.

NO ESCRITÓRIO. Muito antes de a era do home office chegar, pai que é pai sempre levou trabalho para casa. Para tornar o dia a dia mais agradável, a lupa Madressilva, R$ 132,50, da Breton; o quadro Copam, de Rodrigo Kristensen, da Urban Arts, por R$ 238; e a prateleira de madeira, R$ 269, da Tulipa Baby, são ótimas opções.

Prateleiura de madeira, com alça de couro. Por R$ 129,99, na Tulipa Baby Foto: Tulipa Baby

NO QUARTO. No mais íntimo dos ambientes, nada melhor do que estar próximo do que se mais gosta. Como, por exemplo, de um tabuleiro de xadrez da Xalingo, por R$ 151; do avião de metal, com acabamento em bronze, R$ 119,90, da Tok & Stok; e da moto retrô, por R$ 239,90, da Etna.

Motocicleta retrô, por R$ 239,90 na Etna Foto: Etna

NO JARDIM. Nos dias de quarentena, a jardinagem se tornou um dos hobbies preferidos dos moradores das grandes cidades. Para agradar aos pais que passam horas entre plantas, experimente presentear com um regador da Tramontina, R$ 30; um conjunto de três vasos, da Evo Store, por R$ 32,70; ou com um pendente criado pela designer Marta Manente, por R$ 284.

NO QUINTAL. Para ele se divertir com os amigos, cooler da Tidelli, por R$ 97; jogo com oito talheres para churrasco, por R$ 59,99, na Etna; ou uma tábua de carnes, da Thirty Seven Trend, por R$ 260.

NA SALA. Para as horas passadas em família, a manta, por R$ 119,99, e a caixa decorativa, R$ 89,99, ambas da Camicado, são boas pedidas. Assim como a escultura Pai e Filho, da Usual Design, por R$ 300.

Caixa decorativa da Camicado, por R$ 89,99 Foto: Camicado

NO BAR. Seu pai vai adorar erguer um brinde para comemorar seu dia. Mais ainda com um balde de gelo da Breton, R$ 266; um jogo para vinho da Leroy Merlin, R$ 98; ou um decanter da St. James, por R$ 299,00.

Decanter St. James, por R$ 299 Foto: St. James

NA ÁREA DE SERVIÇO. São vários os apetrechos para seu pai exercitar suas habilidades, como uma furadeira da Philco, por R$ 229,99, nas Lojas Americanas; uma mala de ferramentas, R$ 145,99, na Leroy Merlin; ou uma maleta organizadora, da Tramontina, por R$ 80,65.

Mala de ferramentas, por R$ 145,99, na Leroy Merlin Foto: Leroy Merlin

EM TODO LUGAR Para curtir boa música em qualquer ambiente, a caixa de som portátil sai por R$ 284,50 na Leroy Merlin; o fone de ouvido JBL, por R$ 249, na Magalu; e na Submarino, o speaker da Mundial, custa R$269,99.

Caixa de som portátil, blue tooth, por R$ 284,50 na Leroy Merlin Foto: Leroy Merlin

NO BANHO. Para os momentos de cuidado pessoal, espelho com gaveta, R$ 129,99 e o conjunto de toalhas, R$ 179,90, ambos na Camicado. Já a máquina de aparar pelos profissional, da Vertix, custa R$218,90 na Lojas Americanas.

Espelho com gaveta, por R$ 129,99 Foto: Camicado

ONDE ENCONTRAR: Observação: os preços mencionados podem variar em função do tipo de loja, virtual ou física, e de sua localização no território nacional. Breton: breton.com.br; Camicado: camicado.com.br; Etna: etna.com.br; Evo Store: linhaevostore.com; Leroy Merlin: leroymerlin.com.br; Lojas Americanas: americanas. com; Magalu magazineluiza.com.br; Marta Manente: martamanente.com.br; Submarino: submarino.com.br; St. James: saintjames.com.br; Tidelli: tidelli.com; Tok&Stok: tokstok.com. br; Thirty Seven Trend: thirtyseventrend.com; Tramontina: tramontinastore.com; Tulipa Baby: tulipababy.com.br; Urban Arts: urbanarts.com.br; Usual Design D&D: usualdesign.com.br; Xalingo: xalingo.com.br; Zona Criativa: zonacriativa.com.br.