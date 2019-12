Presentes de natal para jovens estilosos

Almofada Frida Viva, da Mobly. Por R$ 49,90 Foto: Mobly

Entra ano, sai ano, e a dúvida permanece: afinal, o que dar de presente de Natal?

Pelas vitrines da cidade, o que não faltam são opções. Porém, seja qual for sua escolha, o melhor presente sempre será aquele que for capaz de mexer com as emoções. Tanto as suas, quanto as do presenteado.

Em se tratando de presentes para decorar porém, a tarefa exige um pouco mais de cuidado. Mesmo quando não é possível conhecer, de antemão, a casa do presenteado, é necessário que tenhamos ao menos uma ideia de seu estilo de vida, gostos e interesses.

Opte por objetos de desenho original e formas mais elaboradas. Veja algumas opções: