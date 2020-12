Presentes de Natal para agradar a todos os bolsos e gostos

Vaso de cerâmica da Open Box 2, por R$ 39,90 Foto: Open Box 2

Quem sair às compras este ano ou, preferencialmente, fizer suas compras online, para evitar aglomerações, deve ter em mente que teremos um Natal diferente. Para muitos, não será possível contar com a presença de todos os familiares e amigos. E, em muitos casos, o abraço deverá ser dado a distância. Estaremos, por certo, mais sensíveis.

Gestos de carinho são por isso mais do que nunca bem-vindos, assim como presentes mais inspirados. Menos focados no presenteado em si. Mas capazes de tornar mais feliz a noite de todos. Como as sugestões apresentadas nesta página:

Árvore de Natal da Feira Rosenbaum, por R$ 97 Foto: Feira Rosenbaum

PARA ENTRAR NO CLIMA

Que tal incrementar a decoração da festa com uma miniárvore de Natal de madeira, por R$ 97, da feira Rosenbaum, ou com um jogo americano Neve (embalagem com 6 unidades), em papel couché, da Home Charm? Para perfumar o ambiente, a vela ecológica Âmbar, da Eos, por R$ 180, dá conta do recado.

Tábua de queijos da Tramontina, por R$ 269,80 Foto: Tramontina

PARA COMPARTILHAR

Sempre úteis, tábuas e recipientes para conter petiscos, frios e salgadinhos podem estar espalhados por pontos estratégicos da casa. O jogo com 5 peças da Evo Store, feito com matéria-prima sustentável, custa R$ 36,90. Já a tábua de queijos com cúpula de vidro, da Tramontina Store, saí por R$ 269,80 e o modelo Berinjela, da Firma Casa Outlet, sai por R$290.

Taça de champanhe Breton, por R$ 69,60 Foto: Breton

PARA AQUELE BRINDE

Apesar do ano difícil, um brinde para celebrar com a família ou amigos não pode faltar. A taça de champagne Galito, da Breton, sai por R$ 69,60. O jogo de taças de vinho Fregata, com 6 unidades, custa 89,99, na Camicado e, o decanter de cristal com tampa de madeira, por R$ 299, na St. James.

Vaso de cerâmica da Open Box 2, por R$ 39,90 Foto: Open Box 2

PARA SURPREENDER

Independentemente do presenteado, seja criativo. Na hora de escolher, opte por peças lúdicas. Como a casa de passarinhos do Lattoog, por R$ 474; o porta-trecos, de porcelana, Submarino, da Firma Casa Outlet, R$ 240 e o vaso de cerâmica Fox, da Open Box 2 Outlet, por R$ 39,90.

Kit Energias do Bem da Flores Online, com buquê e pendente. Por R$ 159 Foto: Flores Online

PARA ATRAIR BOA ENERGIA

Sempre bem-vinda, em especial nos dias de hoje. Da Feira Rosenbaum, o amuleto de parede Inspira, da Cura que Flua, custa R$ 440; o jogo americano Olho Grego, com 6 unidades, de papel couché, custa R$ 55, na Home Charm, e o kit Energias do Bem, da Flores Online, que traz buquê amarrado com tira de couro e olho grego, sai por R$ 159.

Luminária de metal e vidro Yamamura, por R$ 302 Foto: Yamamura

PARA UM BRILHO A MAIS

Da Camicado, a lanterna pendente Lounge, de ferro, custa R$ 79,99. O abajur Moon, da Etna, sai por R$ 349,90 e a luminária de mesa, com cúpula de vidro e estrutura de metal, do Yamamura, por R$ 302.

