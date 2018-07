Prêmio Casa cancela premiação online

A edição de 2018 do Prêmio Casa não mais premiará ambientes com base na votação pública, realizada durante cerca de dois meses na internet e encerrada no último dia 9 de julho. Na reta final da votação, o sistema online de apuração dos votos, desenvolvido exclusivamente para a premiação, detectou anomalias na contabilização total dos votos. Isso causou, na organização do prêmio, insegurança em relação ao resultado final da disputa. Dessa forma, perseguindo a relação de máxima transparência que sempre buscamos com os leitores do Casa, a disputa pública entre os ambientes da atual edição da CASACOR está cancelada.

Cabe ressaltar que a premiação técnica, definida com base na análise dos juízes, será mantida. Serão premiados os seguintes ambientes: Casa dos Sonhos, Loft dos Sonhos, Estúdio dos Sonhos, Jardim dos Sonhos, Melhor Espaço Exclusivo – Salas e Quartos, Melhor Espaço Exclusivo – Cozinhas e Banheiros, Melhor Espaço Alternativo, Melhor Espaço Comercial em funcionamento e, por fim, Sustentabilidade. Poderá haver, se assim entender o júri, a concessão de um prêmio especial a qualquer um dos ambientes em exposição. O anúncio dos premiados na categoria técnica ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 16 de julho, em evento na CASACOR apenas para convidados.