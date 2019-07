Prêmio Casa 2019: conheça os projetos vencedores

Vencedores do Prêmio Casa 2019 posam em ambiente assinado por Lisandro Piloni Foto: Zeca Wittner

Criado em 2017, o Prêmio Casa surgiu a partir de uma determinação clara: premiar os melhores, entre os ambientes que compõem a Casacor São Paulo. Este ano, foram 75 espaços concebidos a partir do ideal de fazer da casa o universo de cada indivíduo. “É pensar de dentro para fora, começando pela nossa individualidade e nosso propósito como seres humanos. Só assim será possível ver o outro, ser um elo no cuidado com o mundo”, explica Lívia Pedreira, diretora-superintendente da mostra.

E foi com base nesta ideia que o Estado procedeu à terceira edição do Prêmio Casa. Mais uma vez, com a curadoria do editor do suplemento Casa, o jornalista Marcelo Lima, que entregou a tarefa a um corpo de especialistas em suas áreas de atuação. A saber: Clarissa Schneider observando conteúdo editoral; Gianfranco Vannucchi, arquitetura; Helena Montanarini, estilo; Joice Joppert Leal, design; Tuca Reinés, fotografia e Vanda Klabin, art, além do presidente do júri, o mundialmente premiado arquiteto Ruy Ohtake.

“Buscamos valorizar quem tem a coragem de provocar e inovar”, como pontuou Ohtake, por ocasião do evento de premiação na Arena Casacor, que reuniu os profissionais vencedores em seis categorias. Conforme você confere nas matérias a seguir:

Bem localizado e atraente, o ambiente convida o visitante a uma parada Foto: Zeca Wittner

Jogo de espelhos amplia o espaço e multiplica casulos Foto: Zeca Wittner

O arquiteto Leo Shehtman na cama de seu ambiente vencedor Foto: Zeca Wittner

Nildo José posa em seu ambiente. Acima, sombra de claraboia realça estante preenchida com garrafas de areia Foto: Zeca Wittner

Os sócios Maria Lúcia Alalou e Felipe Alalou, da Alalou Paisagismo, em meio às caixas criadas para o Jardim de Pandora. Abaixo, torres de bromélias, montadas em tubo de PVC, inspiradas pelo filme Avatar Foto: Zeca Wittner