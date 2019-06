A Arena do Conhecimento, espaço de Fabiano Hayazaki na Casacor deste ano, onde será entregue o Prêmio Casa 2019 Foto: Zeca Wittner - Especial parea o Estado

O Grupo Estado e a Casacor se uniram para criar o Prêmio CASA. Desde então, um seleto grupo de especialistas tem se reunido a cada mês de julho para eleger os espaços da mostra paulistana mais relevantes do ponto de vista conceitual e construtivo. Este ano não será diferente. Com a curadoria do editor do caderno Casa, o jornalista Marcelo Lima, o prêmio chega a sua terceira edição, com pequenas mudanças na sua estrutura de funcionamento, mas fiel à sua proposta original. “Para esta edição optamos pela escolha dos melhores ambientes apenas pela votação do júri técnico. Além disso, a premiação vai abranger todos os ambientes da mostra, sem distinção de tipo ou tamanho. A melhor sala, por exemplo, pode ser parte de um casa completa ou um ambiente independente. O que vai pesar vai ser a relevância da proposta”, explica Lima.

Ao todo, serão seis as categorias em votação: melhor sala, quarto, cozinha, banheiro e jardim, além de espaço comercial. Como nas edições anteriores, um Grande Prêmio poderá ser concedido, ou não, a critério do júri, a um projeto que exceda em sua pertinência e qualidade frente aos demais ambientes em exibição.

“Gostaria de destacar a função sinalizadora do prêmio. Para nós e para os profissionais do nosso time é muito importante receber o feedback de um grupo de profissionais tão gabaritado, que desde a primeira edição tem integrado a comissão julgadora”, declara Lívia Pedreira, diretora superintendente da Casacor.

Presidida pela primeira vez pelo arquiteto Ruy Ohtake, a comissão julgadora deste ano também não deixa nada a desejar. Traz o 0 arquiteto Gianfranco Vannucchi para julgar arquitetura; a consultora de moda Helena Montanarini, estilo; a curadora Joice Joppert Leal, design; a curadora Vanda Klabin, arte; a jornalista Clarissa Schneider, conteúdo editorial; e o fotógrafo Tuca Reinés, fotografia.

Já em pleno processo de produção, o troféu que será entregue aos vencedores de cada categoria se liga diretamente ao tema proposto pela mostra deste ano, Planeta Casa. “Apesar de comporem uma única família, cada um dos troféus terá sempre algo de diferente. Em analogia aos próprios ambientes da Casacor, cada um deles um pequeno planeta dentro do grande universo que se constitui a mostra”, antecipa o designer Murilo Weitz, convidado a assinar o prêmio desta edição, que será executado em metal pela metalúrgica gaúcha Riva.