'Precisar, não precisa' fala sobre busca pelo essencial na decoração

A quarta edição do 'Precisar, não precisa' mostra as principais novidades da feira Maison & Objet, em Paris, e ainda conta detalhes da reforma de uma edícula que se tornou uma verdadeira casa de campo. Daniel Fernandes e Vivian Codogno trazem ainda dicas de objetos para equipar bem o chão da casa e aproveitar essa parte do lar com a chegada de temperaturas mais altas. Assista:

O 'Giro dia a dia' é um projeto dos Suplementos do Estadão. Confira a programação semanal:

TERÇA: 'Paladar' comenta receitas e dicas de gastronomia

QUARTA: 'Jornal do Carro' discute carros odiados e amados

QUINTA: 'PME' fala sobre franquias

SEXTA: 'Divirta-se' apresenta o roteiro da semana, às 11h