Praticidade máxima

A maior parte dos móveis foi criada sob medida para atender às necessidades do jovem estudante. Foto: Ricardo Bassetti

E foi assim que a faixa de madeira clara que circunda o imóvel acabou assumindo importância fundamental no projeto, produzindo um efeito ao mesmo tempo funcional e decorativo, pois foi a partir dela que as necessidades do proprietário foram sendo contempladas. “Nossa ideia foi tomar partido da altura, marcá-la e, a partir daí, fazer com que as coisas surgissem dela”, diz a arquiteta. ‘Tudo sai desse painel: a escrivaninha, a cama, o criado-mudo, o rack com gavetões.”

Reforçando a atmosfera tranquila da decoração, o branco predomina nas paredes e o cinza, em parte dos móveis. Já o piso de granilite, aplicado em toda extensão do piso, faz uma participação especial na bancada que separa a cozinha da área de estar e de dormir. “O material também reveste a ilha, o que fortalece a conexão entre todos os ambientes”, afirma a arquiteta.

Para melhor se adaptar à distribuição meticulosamente calculada, onde praticamente tudo foi pensado para evitar desperdício de espaço, boa parte dos móveis foi desenvolvida pelas arquitetas. Na cozinha, o armário têm portas de vidro canelado, o mesmo usado na porta do banheiro. O sofá e até mesmo o pufe foram confeccionados sob medida. Assim como a cortina blackout, embutida para não criar volumes desnecessários. Por fim, leva a assinatura da dupla a luminária próxima da cama, que vai do chão ao teto, e também conta com luzes direcionáveis.

Como a luminosidade do apartamento durante o dia é intensa, só foi necessário cuidar para que ela não atrapalhasse o sono, por vezes diurno, do morador. Fora isso, o forro de gesso recebeu um único trilho embutido com spots. Arrematando o projeto, duas mesinhas de centro, juntas ao pufe, foram inseridas para complementar a decoração, além de uma verdadeira preciosidade: um tríptico, formado por três skates, que leva a assinatura do artista plástico Jean-Michel Basquiat. “Ele foi bem flexível durante todo o processo, mas não abria mão de ver a obra integrada ao projeto”, conclui Giovana.