Porto seguro em Londres

Ceramista e designer têxtil, a paulistana Flávia Del Prá vive uma longa história de amor com Londres. Foi lá que ela concluiu seus estudos de cerâmica, na Saint Martin School, e onde adquiriu experiência e inspiração para abrir seu ateliê em São Paulo. Também foi para lá que ela resolveu voltar, há três anos, para viver e desenvolver seu trabalho - cerâmicas, tecidos e luminárias -, hoje comercializadas na Europa e nos Estados Unidos. "Em Londres me sinto em casa. É o lugar para onde sempre quero voltar, para me refazer das minhas andanças pelo mundo", diz. Entenda-se por lugar um típico sobradinho inglês (localizado em Islington, a nordeste de Londres), com cerca de 80 m², tijolinhos na fachada e o indefectível backyard londrino ao fundo. A casa é realçada ainda pela simpática companhia da Arundel Square, a pequena pracinha logo à frente do imóvel, e do Highbury Fields, parque charmoso e tranqüilo a poucas quadras dali. "Costumo dizer que viver com luxo aqui significa estar perto do verde. Nesse sentido, não tenho do que me queixar", afirma Flávia, que não poupa elogios ao bairro onde vive com o marido e publicitário, João. "Trata-se de um lugar jovem, com ótimos bares, lojas de moda, restaurantes. Além de uma avenida principal, a Upper Street, inteiramente wireless", derrete-se a designer, sem esquecer de destacar a proximidade do estádio de futebol do Arsenal, time de devoção do casal. "Não podemos negar que esse foi um dos fatores que nos influenciaram na escolha", brinca. Com uma distribuição pouco usual, comparada a similares brasileiros, no sobrado dos Del Prá a área íntima fica no pavimento térreo e conta com suíte com piso aquecido. "Este tipo de equipamento pode até parecer extravagância no Brasil, mas por aqui é indispensável. Só vivendo aqui para sentir na pele a importância destes pequenos detalhes." Logo após o primeiro nível de escadas, chega-se ao ateliê, onde Flávia ainda passa a maior parte do seu dia, embora a produção de seus objetos já tenha sido transferida para um novo estúdio." É lá que eu construo meus protótipos, faço meus estudos de cores, experimento estampas. Mas é em casa que gosto de testar. Saber se um abajur fica melhor no quarto, na sala ou mesmo na cozinha. Um dos lugares, aliás, em que mais gosto para experimentar o efeito das minhas luminárias" (a partir de R$ 1.027, no site da designer). Separado por uma porta de vidro devidamente customizada pela ceramista, o estúdio doméstico se abre para um amplo jardim. Amplo? "Para os padrões londrinos, sem dúvida", adverte Flávia, que diz não se incomodar com as dimensões reduzidas da área, que conta com mesa marroquina (adquirida na feira de Broadway Market, por R$ 1.100), além de churrasqueira. "Recebemos os amigos aqui", conta ela. No pavimento superior, sala de estar, jantar e cozinha aparecem integradas, com continuidade garantida pelo piso original de tábua corrida. "Trata-se de um espaço pouco convencional para uma casa em Londres, onde espaço conta, e custa, muito", afirma Flávia, que costuma reunir os amigos à beira do fogão, enquanto se ocupa da preparação dos pratos na sua compacta e bem equipada cozinha. Um dos ambientes mais utilizados pelo casal e que, além de forno e fogão embutidos e bancada de Corian, recebeu um barrado decorativo de azulejos que leva a assinatura da designer. Executada a quatro mãos, a decoração investe em orientalismos e mobiliário vintage - duas assumidas paixões da ceramista. " Cada um contribuiu com o que tem de melhor: eu entrei com minhas cerâmicas e estampas. O João, com suas coleções de CDs e DVDs", afirma Flávia. Ponto alto da composição, um painel feito com folhas de papel de presente (da Paperchase, por R$ 37 cada) em um dos nichos da sala. Um adereço criado para durar uma ceia de Natal, mas ainda hoje alvo de comentários elogiosos por parte dos amigos: "Era para ser provisório, mas todo mundo gostou tanto que acabou virando definitivo".