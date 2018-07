Por uma relação mais afetuosa

O designer francês Philippe Nigro Foto: divulgação

Formado em desenho industrial na França, mas com uma extensa lista de colaborações com grandes empresas italianas, para o francês Philippe Nigro, em se tratando de design, a questão da autenticidade é crucial. Para ele, enquanto o original, via de regra, é projetado de dentro de para fora, com a cópia acontece exatamente o contrário.

“Sua única finalidade é criar semelhança. Muitas vezes à custa da habilidade e da atenção ao detalhe presentes no original”, argumenta o designer, que, na semana passada, proferiu palestra na Cidade do México em torno do tema. Na pauta, além da sua mais nova coleção para a Ligne Roset – uma das grandes do setor na França, recentemente premiada por um dos projetos de Nigro, a estante Cuts –, formas de atrair o interesse do consumidor pela causa. “Oferecer cópias é, antes de mais nada, uma falta de respeito com quem consome”, afirmou ao Casa nesta entrevista exclusiva, por e-mail.

Você trabalhou no estúdio de Michele de Lucchi em Milão e hoje mantém escritório na França. No sentido de como ele é compreendido e aplicado, quais as principais diferenças entre o design dos dois países?

No design italiano, o espírito de inovação e a disposição em experimentar contam muito. Já no francês, o foco recai no conceito por trás de cada objeto. Na minha formação, as duas visões foram igualmente ricas e complementares.

A mesa de centro Cuts, projeto de Nigro para a Ligne Roset Foto: divulgação

Sua conferência no México teve como tema a questão da autenticidade no design. Como pensa ser possível lidar com o problema das cópias em escala global?

É importante defender os direitos de propriedade, tanto das indústrias quanto dos designers. Fazer um projeto bem feito é uma atividade que envolve empenho, paixão, tempo e muita energia. Não considero justo que isso tudo possa ser simplesmente ignorado por quem copia. Cabe a nós, designers, trabalharmos para que todos se conscientizem disso.

Certa vez você afirmou que o cotidiano merece ser preenchido por objetos surpreendentes e sensíveis. Como isso pode acontecer?

Não é tão difícil assim. Basta nos dispormos a produzir objetos bem feitos, objetos inteligentes que promovam uma relação mais afetuosa entre eles e seus usuários. É esse o tipo de produto que me interessa. E acredito que a grande parte dos consumidores, também.