Por uma casa simples

Frente a uma crise econômica de proporções incertas, a casa se transforma, idealmente, em refúgio possível. Não por acaso, ao redor do mundo designers investem em cenários revigorantes, um hábitat doméstico mais sustentável - mas não menos elegante -, capaz de enterrar o império do "pronto para descartar" de tempos não tão distantes. O Brasil, felizmente, não foge à regra. Em época de transição, simplificar se torna palavra de ordem no vocabulário da casa. E o que é válido para os móveis parece ser igualmente para os acessórios e utilitários domésticos. Ao menos é o que sinalizam as feiras semestrais abertas somente a profissionais da área - Abup, Craft, Gift e Paralela. A exemplo das internacionais, elas dão destaque ao que vai rechear as vitrines do comércio especializado. Pioneira no Brasil no uso de plásticos produzidos a partir de fibras vegetais, a gaúcha Coza lança, na Gift, a linha de utensílios sustentáveis Coza Native - que foi apresentada na feira Ambiente 2009, no mês passado, em Frankfurt. Com inspiração tropical, a coleção traz para a casa uma nova variedade de material, que mescla 35% de biopolímero de casca e fibra de coco com 65% de plástico reciclado. Já à venda no mercado, outro destaque da Gift, a linha de panelas Trix, da Tramontina, assinada por Alex Atala - chef famoso por explorar ingredientes brasileiros na preparação de seus pratos - agrada aos gourmets que não abrem mão nem da performance, nem da beleza típica de um objeto de desenho limpo, solidamente construído. Ela tem corpo formado por três camadas (duas de aço e uma interna, de alumínio), o que a capacita não apenas para distribuir melhor o calor durante o preparo dos alimentos, mas também para economizar gás. E, ainda, com cabos e alças fundidos e rebitados, oferece maior resistência e segurança de manuseio. Talher antialérgico Na Riva, uma das estrelas da Abup, a bola da vez é o titânio, metal que, além de conferir tonalidade cobre aos talheres, apresenta consideráveis vantagens de utilização: é atóxico, antialérgico, de fácil limpeza e não oxida (ao contrário da prata). Além dos faqueiros, ganharam esse acabamento a champanheira Positano e a linha café da manhã criada com os alunos do Istituto Europeo de Design (IED) de São Paulo. Preciosa, mas também singela, cada peça de Dominó, conjunto de descansos de talheres criado por Baba Vacaro, é constituída por uma pedra de ônix do Peru. Novidade da Abup, é uma das principais apostas da St. James, empresa que conta com a designer paulistana como diretora artística. Em relação às feiras Craft e Paralela, são dignos de nota os objetos semiartesanais, agradáveis ao toque e produzidos em pequenas séries. Na Craft, vale a pena atentar para a elegância das fruteiras confeccionadas em única peça de madeira, sem emendas, por Marlon Maia, assim como a beleza rústica, sem retoques, dos acessórios produzidos em chifre de boi pela cearense Guiomar Marinho. Na Paralela, o cotidiano ganha leitura híbrida por meio de objetos que fundem o arcaico ao tecnológico, o próximo ao distante. Caso de Flávia Pagotti, que produz bandejas e pratos de corian, tendo como padrão decorativo o desenho de antigos azulejos coloniais. Ou de Eduardo de Castro, que, munido de delicadas rendas - e fina ironia -, remete copos de hoje para um lugar do passado.