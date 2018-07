Por uma casa mais jovem

Conceber uma linha home com base no estilo de vida de uma personalidade do mundo da moda não é propriamente uma novidade nos domínios do design. Já desenvolver uma coleção consistente tendo como referência o imaginário vislumbrado não por um personagem, mas por uma legião global de consumidores, é assunto de outra ordem.

Um dos pontos altos da Semana de Design de Milão deste ano, a linha de móveis e luminárias Successful Living, da Diesel, produzida em parceria com a Moroso e com a Foscarini Iluminação, é prova viva de que, ao menos na Itália, existem mais afinidades entre moda e design do que possa imaginar nossa vã filosofia.

"Procurei explorar dois aspectos coexistentes na vida contemporânea: um mais obscuro, agressivo, inspirado no mundo underground, expresso por tons rebaixados, imagens densas; outro, radiante, celebrando a luz, a natureza. Enfim, o estar de bem com a vida", explica Wilbert Das, chefe da equipe de criação da Diesel e responsável pela coordenação geral do projeto.

Como se sujeitos às flutuações do cotidiano, em sua primeira coleção, móveis e luminárias assumem ora uma postura relaxada, com pouca atenção à forma e grande ênfase no conforto, ora uma atitude rebelde e agressiva, mais comprometida com a expressão e com o desejo de se fazer presente. De interferir no espaço doméstico.

Poltronas e sofás, por exemplo, revestidos com tecidos stone washed adquirem uma suavidade rara, como a de uma surrada camiseta. Couro e rebites metálicos, por sua vez, vestem bancos e espelhos, enquanto a madeira, submetida a processos químicos, exibe colorações inéditas nos tampos de mesa.

"Pesquisar novas formas é algo que fazemos de forma permanente. Particular nesse trabalho foi a forma como tratamentos empregados para customizar roupas foram aplicados sobre os móveis", conta a empresária Patrizia Moroso, satisfeita com a parceria. Uma sensação vivenciada também pela dupla Carlo Urbinati e Alessandro Vecchiato, da Foscarini.

"A experiência com a Diesel representou para nós a possibilidade de travar contato com um universo de consumidores ainda inexplorado pela companhia", afirma Urbinati. "São produtos profundamente diferentes dos nossos. Trabalhar com foco no público jovem foi para nós o aspecto mais gratificante."

Inspiradas na música, as luminárias Diesel by Foscarini passeiam por diversos ícones da cultura jovem. O pop, por exemplo, aparece no segmento Graf, que tem como tema o console usado pelos DJ?s. Um motivo, aliás, também presente as mesas Xraydio 2, que, em seus tampos de vidro de coloração azulada, carregam o desenho do objeto quando submetido a uma radiografia.

O universo rock é celebrado pela linha Stud, que tem corpo de metal e emprega como difusor um cilindro de vidro com coloração âmbar, em referência aos óculos escuros. Um objeto que em matéria de irreverência só perde mesmo para os armários Flightcase, que têm desenho baseado nos contêineres usados pelos músicos para carregar instrumentos. Esses sim, uma verdadeira viagem. (marcelo.lima.antena@estadao.com.br).