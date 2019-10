Por um decorar mais em conta

Ambiente da Cátia Alvez na mostra Morar Mais Por Menos 2019 Foto: MCA Estúdio

Até o dia 17 de novembro, a primeira edição paulistana da mostra Morar Mais Por Menos traz soluções alternativas para se gastar menos na hora de decorar.

Assim, em 60 ambientes decorados por arquitetos, designer de interiores e paisagistas, a mostra que ocupa duas casas no bairro do Alto de Pinheiros, propõe novos usos para os objetos cotidianos e repensa as necessidades da casa. Confira algumas dicas: