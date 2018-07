Por mais gentileza

Conhecido entre os compradores assíduos da Ceagesp por sua simpatia, Tony Iwata é um dos poucos fornecedores de dálias da feira de flores. Do sítio da família, em Ibiúna, saem todas as semanas cerca de 800 maços da flor, espécie que já foi muito comum em jardins e hoje é queridinha de floristas. Mas a propriedade também reserva algumas estufas para o cultivo de boca-de-leão, blue star e cinerária, uma forração de cor esbranquiçada usada em arranjos.

Tony aprendeu com os pais a trabalhar com flores. Vindos do Japão, passaram pelo Paraguai e pelo Uruguai antes de se instalar em Ibiúna, onde mantêm o sítio há 45 anos. É de lá que todas as segundas e quintas-feiras à noite ele sai e percorre de caminhão os 65 km até a Ceagesp. A entrada dos produtores deve ocorrer até as 2 horas das terças e sextas, dias em que ocorre a feira de flores, aberta das 5h às 10h, por isso, eles têm de trocar o dia pela noite. Mas a rotina puxada, que intercala dias de corte de plantas, venda em São Paulo e cuidados com o sítio, não tira a disposição e o bom humor. “Eu gosto do movimento da Ceagesp.”