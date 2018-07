Poltrona dos anos 50 de Lina Bo Bardi é relançada

As cadeiras Bowl, na versão industrializada pela Arper italiana e distribuída no Brasil pela Dpot Foto: Divulgação

Quando ela se formou, no fim da década de 1980, muito se falava em design assinado, embora fossem quase inexistentes as oportunidades de trabalho para designers nas indústrias brasileiras. Hoje, passadas quase três décadas, o cenário é bem diferente. Há uma valorização do produto brasileiro e um entendimento maior do papel do designer nas linhas de produção. Testemunha desse processo, Baba Vacaro atuou – e atua – em todos os elos da cadeia: desenha seus próprios produtos, presta consultoria para empresas de peso e ainda encontra tempo para investigar o modo brasileiro de morar no programa Casa Brasileira, do canal GNT. Desde 2004 ela é também diretora de criação da loja Dpot, onde, em meio a edições e reedições, está em permanente contato com seus grandes ídolos. “Com maestria, Lina Bo Bardi realiza uma peça que coloca o usuário no centro do projeto”, comenta ela sobre a poltrona Bowl, o mais novo lançamento da marca e assunto desta entrevista.

Qual a função do diretor de criação em uma marca de design?

Basicamente, elaborar uma estratégia de atuação, tendo como base o posicionamento de cada empresa, sua história e seus valores. Não existe uma fórmula pronta: cada ação e cada escolha devem ser pensadas para abraçar esse conjunto de variáveis e para atender ao posicionamento mercadológico de cada cliente. É a partir delas que estabeleço um plano de ação, compreendendo o desenvolvimento de produtos, mas também a afinação das linhas existentes. Em empresas orientadas para o design, pensar estrategicamente é a alma do negócio.

A designer, diretora de craição e roteirista, Baba Vacaro Foto: divulgação

Quais as etapas de realização do projeto Bowl? O que faz dessa poltrona um móvel tão atual?

Já em 2004, quando a Dpot lançou sua primeira coleção de móveis reeditados, a Bowl estava no topo da nossa lista. Mas foi apenas agora, passada mais de uma década, que o sonho se tornou realidade, através da nossa parceria com a Arper, empresa italiana que produziu a primeira versão industrial da peça. Hoje somos distribuidores exclusivos da Bowl no País. Quanto ao móvel, acredito que a interação do homem com o objeto, uma das ideias revolucionárias de Lina nos anos 1950, se manifesta nele com toda a intensidade e essa é, a meu ver, uma real necessidade contemporânea. Daí sua atualidade. Trata-se de um móvel flexível e universal.

O que aconselha aos jovens designers que pretendem ter suas peças veiculadas pela indústria?

É essencial conhecer todas as pontas do processo: da fabricação à relação das pessoas com os objetos e desses com suas casas. Outro ponto fundamental é estar atento ao outro. Observar as pessoas, saber como elas vivem, do que gostam e, principalmente, o que as motiva.