Polenta cremosa com molho de cordeiro

Ingredientes 2 litros de água 1 colher de sopa de sal 2 colheres de sopa de manteiga 1 pacote (500g) de fubá Modo de preparo Coloque a água para ferver e acrescente o sal e a manteiga. Assim que iniciar a fervura, acrescente o fubá aos poucos, mexendo sempre para não empelotar Para o molho Ingredientes 1 kg de paleta de cordeiro 3 colheres de sopa de azeite 1 copo de vinho tinto 1/2 copo de vinho do Porto 2 xícaras de caldo de carne 1 ramo de alecrim 1 xícara de molho de tomates italianos Sal e pimenta-do-reino moída na hora Modo de preparo Em uma panela média, esquente o azeite. Adicione o cordeiro temperado com sal e pimenta-do-reino até dourar por inteiro. Acrescente então o vinho tinto, o do Porto, o caldo de carne, o molho de tomate e o alecrim, e deixe cozinhar até a carne ficar macia. Retire o cordeiro, separe a carne do osso e desfie. Deixe o molho reduzir e adquirir textura; depois coe e adicione a carne desfiada. Ajuste os temperos e sirva por cima da polenta