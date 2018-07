O gaúcho Fernando Rihl foi estudar na Architectural Association, em Londres, e por lá ficou. Na entidade conheceu o inglês Christopher Procter, que o convidou para desenvolver um projeto em 1995. Desde então a dupla cria móveis inovadores e projetos arquitetônicos que refletem cultura local. Exemplo é uma casa em Vermont, nos Estados Unidos, que tem tecnologia pré-fabricada e linguagem discreta. "Ela faz referência à tradição dos prédios rurais, além de ter sensibilidade shaker", comenta o profissional de 46 anos. Ele, que desenvolveu com o sócio uma estante para a Tok & Stok e pretende trabalhar mais com empresas brasileiras, conversou com Plural.

Sente preconceito aí por ser brasileiro?

