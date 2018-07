Banco imobiliário O sistema de busca da VNC, empresa na Vila Nova Conceição especializada em imóveis AAA, permite encontrar o endereço dos sonhos. Basta informar a região, o tamanho da propriedade e os milhões que quer investir para, em minutos, passear virtualmente pelas opções disponíveis. Ai, que loucura! Recém-reformados pelo chef Eric Thomas, os banheiros do restaurante Tantra, na Vila Olímpia, têm picardia. Imagens digitalizadas e quadrinhos reproduzem cenas do Kama Sutra - em sintonia com o sedutor cardápio do mongolian grill. Vai copiar em casa? Ecodesign Presentes sustentáveis de desenho moderno e exclusivo são o mote da nova Garda Design, no Shopping Villa-Lobos. A loja oferece uma diversidade de produtos trabalhados com madeira certificada pelo Forest Stewardship Council (FSC), organização internacional que reconhece o manejo correto das florestas. Ali podem-se comprar, por exemplo, jogos de xadrez, porta-retratos e caixas de chá - tudo devidamente embalado com papel reciclado. Para emoldurar Desenhos em lençóis compõem a exposição de Bel Barcellos em cartaz no Mube até dia 11. Mas a artista plástica já está em outra. Recolheu antigos lenços da família e se pôs a bordá-los. As peças exibem delicadas imagens que traduzem solidão. A exibida aqui pertence à série Lamentos. Sucesso lá e cá A Estação São Paulo, de Vilma Eid, acaba de participar da Arte Madri, na Espanha. Entre os exemplares de arte popular, um dos destaques foi a cadeira esculpida por Fernando da Ilha do Ferro em madeira reaproveitada. O artesão alagoano morreu em janeiro. Ganchos que são o bicho Com os penduradores Trophy Hangers, criação do designer Phil Cuttance, o nonsense está garantido. As peças têm forma de alce, hipopótamo e girafa em diferentes posições. Na Micasa, valem R$ 422. Alvo: pequenos espaços O home theater compacto CinemaOne, da Philips, tem DVD e CD, base para iPod, amplificador de quatro canais, seis caixas acústicas e subwoofer. Bom é que tudo está integrado numa única peça, do tamanho de uma bola de futebol. Portanto, nada de caixinhas espalhadas pela sala. O preço é R$ 1.299. MINIPERFIL Ela ainda guarda a caixa de couro verde cheia de pedrinhas lapidadas e brutas. O presente da mãe fez com que Patricia MB Gotthilf brincasse, na infância, com ametistas, águas-marinhas, turmalinas. Aos 50 anos, a atividade lúdica continua no ateliê da joalheira e artista plástica, em Pinheiros. Ali produz tanto peças únicas quanto em pequenas tiragens. O traço orgânico predomina, já que, segundo ela, a natureza move seu trabalho. "Adoro misturar", explica a designer formada pelo Mackenzie, que há 16 anos optou por lidar com ouro, prata, pedras variadas, madeira, coco e chifre. Novidade em seu portfólio, pequenas colheres de prata e bambu serão lançadas na Paralela Gift, amanhã, na Bienal. Além-fronteira Alguns clientes do carioca Maurício Nóbrega trocaram o Rio por São Paulo. O arquiteto começou a fazer as novas casas deles na cidade - e também as de seus amigos, que gostaram do estilo despojado. "Resolvi ter um endereço aqui", conta ele, que abriu escritório no Itaim-Bibi e vai criar um quarto de casal na versão paulistana da Casa Cor. Drops Com projeto de Fernando Piva, a Casa Fortaleza Vitrine abriu seu segundo endereço na Gabriel Monteiro da Silva. O espaço de 400 m2 reúne o mix de produtos da loja - que agora inclui até mobiliário Na Expo Revestir, de 24 a 27 de março, a Vidro Real lança pastilhas de mármore em tom crema marfil, nas versões polida e rústica Os mestres vidreiros Antonio Carlos e Paulo Molinari criaram para a Cristais São Marcos peças de murano com formas sinuosas e combinação de cores. O vaso custa R$ 342 Pelo quinto ano consecutivo, a La Fonte recebeu o prêmio Top Marcas, na categoria Ferragens História da arte interessa? Começa dia 19 um curso na Escola São Paulo, ministrado pela arquiteta Heloisa Dallari e o artista plástico Sérgio Romagnolo