Inclusão social Jum Nakao tem se dedicado não só à moda, mas também ao design de objetos. Um exemplo é a luminária Cocar, feita de madeira ecologicamente correta e LEDs. Trata-se de uma das peças que integram o projeto Florestamobile, desenvolvido com comunidades de baixa renda, cujo diretor criativo é o estilista. A coleção tende a ter bom destino. Deverá ser lançada no próximo mês de abril, durante o Salão Internacional do Móvel, na cidade italiana de Milão. Por enquanto? Ao menos na galeria de Berenice Arvani, na Oscar Freire, a crise ainda não deu as caras. "É uma turbulência do mercado financeiro e a tendência é de que, com isso, os investidores passem a apostar mais em arte", acredita a marchande. Ali, um acrílico sobre tela de Abraham Palatnik, produzido em 2005, vale R$ 45 mil. Se fizer sol, se jogue! O tempo não tem sido muito camarada neste verão. Mas, quem sabe, ainda dê para aproveitar um fim de semana à beira-mar. Em Ilhabela, um lugar para ficar é a Pousada Ilha Splendor, à margem do Rio da Toca. As sete acomodações avarandadas oferecem espreguiçadeiras, camas king size, travesseiros de plumas de ganso e lençóis de algodão egípcio. Além da piscina de água corrente cristalina, há deck-bar para um drinque, salão de jogos e jardim tropical, com vista para a flora e a fauna da mata atlântica. Projeto da arquiteta Lia Strauss. Baiano da garoa Ora em Salvador, ora em São Paulo, David Bastos concluiu a reforma e a decoração de seu apartamento de 250 m2 na Barão de Capanema. "Derrubei paredes e, para valorizar o espaço vazado, usei acabamentos em cinza-claro e creme", conta o arquiteto. Aqui, ele posa no mix de escritório e biblioteca. Tradução do popular Mesmo quem não aprecia os quatro dias de folia pode encontrar beleza no traço de Joana Lira, que há oito anos faz a cenografia da festa em Recife. Amostra do trabalho da designer e ilustradora pernambucana está no livro-coletânea Outros Carnavais (DBA, R$ 65). Até o fim do mês, desenhos presentes na obra estão em exposição no Ritz, do Itaim. Visionário Mais um quesito para o portfolio inesgotável do designer francês Philippe Starck. Os estilosos óculos Alux, em diferentes cores, compõem-se de uma única peça de alumínio, sem solda, com hastes de movimento multidirecional. Quer pagar para ver? Desembolse R$ 2.624. Professor Pardal Semelhante aos vidros dos laboratórios de química, a garrafa Table Tap, editada pela Droog Design, está na Decameron. A ideia de criar uma experiência diferente para o ato de encher um copo de água, ao acoplar uma bomba ao objeto, parece ter norteado o designer Arnout Visser. O preço é de R$ 1.069. Minichat O publicitário Marcelo Lopes é do tipo hiperativo: não consegue ficar quieto durante 30 segundos. Formado há 20 anos pela Cásper Líbero, o profissional, naturalmente voltado à criação, dedica-se ao design gráfico desde 1991. "Foi quando voltei de uma temporada em Boston, onde pesquisei o design como instrumento de marketing", conta. Hoje, seu escritório na João Moura, em Pinheiros, guarda duas marcas: a Merchan, destinada ao mercado corporativo e - novidade - a Edel, em que desenvolve produtos. É o caso de jogos americanos de papel impermeável ou de vidro temperado, entre outros. Recém-empossado diretor de projeto da Associação dos Designers de Produto (ADP), ele conversou com Plural. O que norteia seu trabalho? Gosto sempre de citar uma frase minha: "Criar é dar forma sensível ao que se tem de intangível". Pausa para relaxar No Café Paon, localizado na Avenida Pavão, em Moema, fumantes - ou não - encontram um simpático terraço com móveis de fibra. Ali pode-se dar um tempo nos intervalos das apresentações que rolam no andar superior. Misto de casa de espetáculos, bar e restaurante, o lugar tem decoração básica e programação variada. Drops Dê uma espiada no blog de Neza Cesar, espécie de zona zen que traz, por exemplo, relatos de viagens à India e dicas da decoradora, adepta de instigantes combinações coloridas. O endereço é www.moradadapaz.blogspot.com Tem capacidade de 120 litros o novo refrigerador compacto da Brastemp. Batizado de "Clubinho", seu preço é R$ 1.899 Em sua segunda edição, com o tema Verdade, a revista digital Timesheet homenageia o artista plástico Leonilson. O conteúdo está dispnóvel no http://isotipo.org/timesheet Parece uma garrafa, mas é um estojo com kit para lidar com vinhos. O lançamento da Imaginarium será apresentado na próxima Gift Fair O Unique, projetado por Ruy Ohtake, foi eleito pela editora britânica Condé Nast o melhor hotel da América do Sul em 2009