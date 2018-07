Fiat lux Para deixar num canto ou usar como pendente, a luminária Wooden Bulb, do designer Barend Hemmes, é feita de madeira cortada a laser. Resultado: o desenho lembra a forma de waffle e gera belas sombras crispadas. Uma das boas peças à venda pelo site www.suck.uk.com, sai por £ 75. Homenagem Morta em 28 de novembro do ano passado, vítima de câncer, Janete Costa deverá ter uma avenida em Recife com seu nome. Até o fim, a arquiteta dedicou-se a projetos como museus de arte popular em Olinda e Belo Horizonte. Tudo continua a ser tocado pelo marido e os dois filhos. Por que te quero Baixinhos sabem quanto é desagradável sentar-se e ficar com as pernas balançando no ar... Uma banqueta para os pés pode resolver o caso. Com desenho rococó e tecido de jacquard turquesa, o modelo da Villa Nova vai bem em ambientes clássicos. Custa R$ 337. Caixa de surpresas A modernosa ambientação, de Alessandro Jordão e Kiko Sobrino, é para o Stella Artois ''N Box, na Hípica. Patrocinado pela cerveja belga, o projeto reúne alta gastronomia e atrações culturais japonesas dentro de contêineres marítimos desativados. O dia para se jogar na experiência, esta semana, é quarta-feira. Microclima O empreendimento Horto Bela Vista, em Salvador, terá paisagismo de Marcelo Faisal. Entre torres residenciais, comerciais e shopping center, o arquiteto vai usar inevitáveis palmeiras, mas também ipês, quaresmeiras e flamboyants para criar bosques. No croqui, o clube local - que parece fugir do lugar-comum. Mais barato? Oba! Poupar umas moedas ao longo do ano para torrar com vontade durante a temporada de liquidações das lojas badaladas costuma valer a pena, sabia? Na Conceito: Firma Casa, os descontos vão até a próxima sexta. Destaque para a cadeira francesa, feita de ripas de demolição. Outra que está com preços incríveis é a Casamatriz. Ali, a promoção estende-se até o fim do mês. Quando a fé é radical Eleita "a" igreja de 2009 pela revista Wallpaper, o templo de Santa Mónica, no subúrbio de Madri, desconstrói a arquitetura típica das catedrais, com sua fachada de aço corten. "As armações projetadas para fora jogam luz e sombra no altar", conta Raúl Rodríguez, do escritório Vicens+ Ramos, um dos nove autores do prédio. MINIPERFIL Durante os "anos de chumbo", em 1977, a argentina Delia Beru, o marido e os dois filhos trocaram Buenos Aires por São Paulo. Formada em Belas-Artes e especialista em design, ela logo começou a trabalhar na Casa Teperman. Delia fazia o casting dos designers da marca e foi assim que imprimiu seu estilo: lidar bem com os profissionais brasileiros. Após o fechamento da empresa, fundou a Casa 21, em 1998, com o mesmo foco, embora se encontrem alguns clássicos do design internacional. "Acredito no design daqui e em quem trabalha fora do formato da globalização", frisa. Além de remodelar o showroom, ambientado por diferentes profissionais, ela agora investe na personalização. Móveis desenhados por Delia, além dos de colaboradores tarimbados como Claudia Moreira Salles e Álvaro Wolmer, são feitos sob encomenda, com medidas e tecidos literalmente ao gosto do cliente. A vida leva e traz Não é que a Garim-po+Fuxique fechou? Segundo Ana Strumpf, criativa por natureza, a burocracia estava tomando muito seu tempo. Agora a moça quer é prestar consultoria em moda e decoração. "Também estou animada com o meu blog, o Minas de Ouro", conta ela, que estará logo, logo, no portal Glamurama. Drops Tem cadeira nova na A lot Of. É a Holy, do designer Marcello Ziliani para a italiana Sintesi. Em diversas cores, trata-se de outra releitura da Luís XV A Decde expõe novos móveis na Abimad, que se encerra hoje no Centro de Exposição Imigrantes Ouro e esferas de quartzo fazem o colar Satélite, que rendeu o iF Awards a Antonio Bernardo. Preço: R$ 18.300. Tá podendo? Pendure num vaso... Aos enófilos, o álbum Wine Memories, de Vera Julião, permite colar rótulos dos vinhos degustados em casa e anotar impressões, além do menu Presidente da Casa Cor, Angelo Derenze inventou um novo espaço para a mostra, que rola em maio. Trata-se do estúdio voltado à chamada melhor idade