Paraty é turquesa A Casa Turquesa não tem nem um ano e já foi eleita a melhor pousada de Paraty, pelo Guia 4Rodas. Mas nem precisava desse cartão de visitas. O projeto de restauração de dois armazéns e um sobrado coloniais de 200 anos, assinado por Renato Tavolaro, originou nove suítes, uma diferente da outra. O arquiteto acertou a mão ao mesclar paredes de pedra e janelões típicos da cidade a camas retas com dossel de cara moderna, peças de design de Carlos Motta e Zanine Caldas, entre outros, e cores vibrantes nas paredes e acessórios - tudo de forma discreta, descompromissada, bem ao clima de Paraty. Cerâmica I Foi na cerâmica que o designer Alessandro Zambelli encontrou material para reproduzir peças que remetem ao imaginário lúdico da infância. Carrinhos, castelos de cartas, robôs, foguetes e origamis são alguns dos 10 itens que integram a linha Memorabilia, da italiana Seletti. Por aqui, as divertidas peças são vendidas apenas na Lenat. Cerâmica II Também com cerâmica a designer inglesa Helen Johannessen, da Yoyo Ceramics, faz um protesto-proposta: a aposentadoria do velho bloco de notas de papel por este. Você escreve, apaga, reúsa e pode até lavar na lava-louças. A boa ideia pode ser comprada por 25 libras no site da marca, que envia para o Brasil. Baccarat alla Migotto Nada de ambientes palacianos como os da Maison Baccarat de Paris. Na loja de São Paulo (com inauguração prevista para o segundo semestre), a receita dita arquitetura reta e limpa para melhor exibir as peças de cristal. "Priorizei grandes volumes simples com grandes panos de vidro, espelhos e cores neutras", conta Roberto Migotto, autor do projeto. Um de cada Chiara Gadaleta é tão agitada que trocou as passarelas, as capas de revistas e a consultoria de moda para criar as roupas exclusivas da grife Tarantula. Não bastou. A moça lançou uma linha casa, com luminárias de acrílico e crochê - produz até duas de cada - e almofadas modelo único, de tecidos garimpados. Chique que só vendo... Valor Verde A história e a importância dos jardins botânicos (além de suas curiosidades) é tema do livro Do Éden ao Éden - jardins botânicos e a aventura das plantas (Ed. Senac, R$ 88). Para o registro, os autores, Gil Felippe e Lilian Penteado Zaidan, selecionaram 25 endereços do Brasil e de outros países - entre eles o de Londres, considerado o mais importante do mundo. Estilo japa pop Quando fechou a confecção de bolsas de couro que tocou por 13 anos, Patrícia Rosa ganhou uma revista de mangá - quadrinhos japoneses - de uma amiga. Com as imagens ela resolveu revestir mesas, cadeiras, banquetas e outros móveis antigos, transformando-os em peças bem pop. A Micasa gostou e vende a criativa produção com exclusividade. MINICHAT Ainda criança, Angela Ramos via a irmã mais velha fazer brincos e peças artesanais com papel e papelão. Daí nasceu o apreço pela matéria-prima, que acabou por se transformar na base de seu trabalho. Hoje, aos 51 anos, ela cria bijuterias, bolsas, abajures, móveis e tudo o que puder ser feito para reciclar papel e papelão. O resultado é tão surpreendente que Teodoro Eggers Neto, dono do Bar Higienópolis, a escalou para decorar o espaço. Ali a artista executou - ela mesma - bancos, mesa, adega, luminárias e até o forro do teto, com material comprado de cooperativas e catado nas latas de lixo. Ela conversou com Plural por telefone. Por que é importante reciclar? É um desaforo jogar coisas no lixo. Tudo pode ser reaproveitado. Dê o seu lixo para mim e veja como eu posso transformá-lo numa caixa de chá ou bolsa. Oriente utilitário A fotógrafa Tatiana Leite, da Casa 15, começa a passear por outras paragens. Ela acaba de lançar uma linha de porta-garrafas e porta-latas, jogos americanos, cúpulas, abajures e estofados com estampas das imagens que fotografa em viagens pelo Oriente. Para conhecer, só com hora marcada. Drops Em março, a Doural inaugura um espaço gourmet com produtos da Zwilling. Ali serão vendidos todos os acessórios de culinária e cutelaria da marca alemã A Santa Mônica comemora 30 anos com três novas linhas de tapetes. No total, são 30 modelos diferentes e o cliente tem 60 cores à sua escolha Lançamento para os antenados: o chuveiro Ecosmart 85, da Metalbagno, consome 6 litros de água por minuto ante a média de 15 litros por minuto dos chuveiros básicos Novidades na Artefacto: displays maiores e mais visíveis expõem a linha primavera-verão de tecidos, recém-saída do forno A Paralela Gift cresceu. Este ano a feira de itens para a casa ocupará o Pavilhão da Bienal, no Ibirapuera, de 2 a 5 de março