Luz de celebridade Por sua forma e função, o abajur Panthella, de 1971, tornou-se umas das mais célebres criações do dinamarquês Verner Panton. Afinal, o acrílico leitoso da cúpula garante perfeita distribuição da luminosidade. No Brasil, além de ser vendido em lojas especializadas, a peça pode ser comprada diretamente do importador Eurolighting. Obra de mestre Programa legal para a semana que entra: a partir do dia 29, e até 15 de março, o Museu da Casa Brasileira sedia a exposição Roberto Sambonet - Do Brasil ao Design. A retrospectiva apresenta cerca de 400 criações de um dos mais expressivos designers italianos do século 20, que viveu no Brasil entre 1948 e 1953. Décadas de traço Takashi Fukushima, que é professor do curso de Design da FAU, é tema do 19º volume da série Artistas da USP (Ed. USP/Imprensa Oficial do Estado, R$ 76). O livro traz, em 192 páginas, um saboroso apanhado das diversas fases do artista plástico, reunindo telas, aquarelas e desenhos, a lápis e a caneta, produzidos ao longo de seus 40 anos de carreira. Alumínio chique O brilho da cor prata pode criar belo efeito luminoso num canto da sala. Basta escolher uma peça atraente, como o vaso feito com alumínio reciclado que integra a nova linha de peças de decoração com proposta sustentável da Bali Express. São três tamanhos, que custam entre R$ 380 e R$ 580. Poupe com a vaca Os lúdicos cofres de porcelana da Multiple Choice retratam os 12 signos do horóscopo chinês. Como 2009 é o ano do Boi, que tal comemorar com o cofre-vaca, criado em alusão ao bicho? A peça está à venda por R$ 78 na Spicy, em três desenhos diferentes. Neste aqui, a figura usa lingerie de vermelho bem sexy! Como fibra ótica O papel de parede parece iluminado, de tão reluzente. Mas não passa de um truque da sueca Camilla Diedrich: ela usa tinta especial para criar o efeito. Batizado de Nature Ray Charles, o papel é vendido em seis cores. Os rolos custam US$ 221 no site da designer, que envia para o Brasil. Para se jogar! Apesar do nome, a Bubble mais parece uma concha, em vez de bolha. E não só o visual é convidativo. Assento e encosto de termoplástico moldado garantem o conforto da poltrona de estrutura metálica, assinada pelo designer italiano Marcello Ziliani. No Brasil, a peça tem venda exclusiva pela Decameron, por R$ 3.144. MINIPERFIL As cores fortes e os traços orientais misturados à arte pop atual levaram certo tempo até se transformarem na marca de Erica Mizutani, de 33 anos. Antes de começar a pintar sobre telas, paredes e qualquer superfície com tinta acrílica, a autodidata trabalhou como designer gráfica de revistas até mudar-se, com o marido e os filhos, para um sítio no interior de São Paulo, no começo dos anos 2000. O sonho de viver no campo foi por água abaixo quando Erica se descobriu deprimida. A fase ruim acabou se transformando em combustível para aflorar a verve artística da moça, que hoje mora em São José dos Campos, e trabalha, segundo ela define, à serviço da felicidade. Daí o uso de cores intensas e traços que despertam os sentidos. "Quero mostrar às pessoas que elas precisam sorrir e ser mais alegres e felizes. Sem isso a vida não tem graça." Venha! Em maio, Gilberto Gil deve deixar a vista incrível de seu apê carioca em São Conrado - que tem projeto da arquiteta Marcia Müller - para baixar em Sampa. Segundo a Nova Brasil FM, ele fará única apresentação do inspirado "Banda Larga Cordel" dia 13, no HSBC Brasil. O show integra o projeto Sons da Nova. Drops Termina hoje a I Feira do Meio Ambiente, no Parque da Água Branca. São 120 expositores de flores, plantas, sementes e móveis para áreas externas Na nova coleção da Amazônia Fibras Naturais há peças como a poltrona Rafuan, de couro tramado, vendida por R$ 6.455 A Kitchen Aid trouxe quatro novos produtos para incrementar as cozinhas-gourmet: gaveta aquecida, cooktop, forno elétrico e micro-ondas Do branco ao ouro, a nova cartela de cores da Vallvé apresenta 48 tons para cubas, bancadas e acessórios para banheiro São simples e singelas as sacolas de compras vendidas na Casa Cor da Rua. A aquisição ajuda a comunidade da Ong Auxílio Fraterno