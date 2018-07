Denominador comum Mônica Filgueiras abre no dia 13 a mostra TUPYEXXX-Mulder III, em que o grupo de mesmo nome, composto de cinco artistas, trabalha estilos e conceitos com um suporte único: pergaminho. Um exemplo é Estórias Andantes, de Beth Turkieniez. As 12 obras custam de R$ 2 mil a R$ 20 mil cada uma. Brilhante O restaurante Kaá abriu recentemente na Juscelino, com jardim vertical de Gica Mesiara e projeto de Arthur Casas. Em vez da tradicional prataria, as mesas dali exibem charme extra: talheres e champanheiras de titânio, na cor cobre, desenhadas por Rubens Simões, da Riva. Artigas revisto Construída nos anos 80 por Villanova Artigas, uma clínica médica na Avenida Brasil abrigará a sede administrativa da italiana Ermenegildo Zegna no País. A reforma é de Fernanda Marques, que vai mexer na acústica e na iluminação. "Me sinto honrada, mas muito à vontade", diz a arquiteta. Ela estudou no prédio da FAU-USP, do mesmo autor. Ritmo da forma Além de projetos em que predomina a curva, o centenário Oscar Niemeyer gosta de desenhar mulheres e flores. Um pouco dessa poética está na coleção de joias lançada pela H.Stern a partir do traço do arquiteto. De ouro amarelo texturizado com diamante, a pulseira exibida aqui vale R$ 10.300. Natureza primordial Quando a gente vê a poltrona Maia, criação da designer Julia Krantz, logo pensa que foi esculpida numa tora. Engano. Ela é feita de lâminas prensadas de sumaúma. "Quis, com o material industrializado, retornar à forma original", conta ela, que expôs o desenho sinuoso na recente Miami Basel. Em tudo, tranqüilidade Para quem quer fugir da agitação das praias no verão, a Reserva Aroeira, no interior do Rio de Janeiro, parece ser bem repousante. A 600 metros de altitude, há apenas dez acomodações - cinco delas na forma de aconchegantes chalés, que têm hidromassagem com vista panorâmica. De cidades próximas a Tiradentes (MG) teriam vindo a maior parte dos objetos que decoram a pousada, como arandelas e lamparinas, para promover um clima bem brasileiro. Projetado por Henrique Lisboa, o lugar rústico-sofisticado, no Vale do Paraíba fluminense, emprega ainda bastante pedras e toras de eucalipto. Além do papel É curiosa a cadeira Bold, do coletivo suíço Big Game. Embora pareça um clipe superdimensionado, os designers garantem que é confortável. E deve ser mesmo, pois tem estrutura tubular de aço com assento e encosto de espuma revestidos de tecido. Com preço indefinido, estará à venda só em setembro no www.domestic.fr. MINIPERFIL Francisco Calio tem 50 anos, mas guarda a energia de um menino. "Não paro", conta o designer de interiores, que comemora 20 anos de carreira e acaba de lançar Concept Spaces... (Ed. Octagono, R$ 70), à venda na Zona D. O livro apresenta projetos dos últimos sete anos, como o loft da editora de moda Erika Palomino. "Nesse período meu trabalho deslanchou", conta ele, que nos anos 80 veio estudar em São Paulo e logo fez dupla com Walter Fagundes, de quem se separou no início desta década. Caçula entre 10 irmãos, Calio vem de uma família de origem italiana proprietária de uma pequena fazenda próxima a Rio Preto (SP) e, depois, de fábricas de móveis. "Cresci entre armários", diverte-se. Desde cedo, conta, mostrava aptidão para o desenho. E quanto ao futuro? "Quero tudo!", brinca o profissional, cuja marca é o uso afinado das cores. Os astros não mentem... A dica de ano-novo de Oscar Quiroga é, em vez de especular, apostar na aquisição de bens como uma nova casa. "É que se aproxima o fim da era dos impérios, quando a estrela Regulus entra em Virgem, em maio de 2012", profetiza o astrólogo. "O dinheiro está volátil." Drops Ricardo Minelli começa a elaborar a nova coleção da Érea. Entre as novidades, o uso mais ousado de laca colorida A quem se interessa por elementos étnicos, a Katmandu trouxe máscaras africanas de diferentes tribos. Custam a partir de R$ 720 A temporada das novas tendências começa cedo: a próxima Maison & Objet será realizada entre os dias 23 e 27, em Paris. Em São Paulo, o 18º Abup Show - Salão de Utilidades e Presentes também tem data marcada: de 28 de fevereiro a 3 de março. Agende! Tecidos, papéis de parede, mobiliário, acessórios e enxoval para os petites são o foco da nova Celina Dias Bebê