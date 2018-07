Jingle Bells É hora de as lojas se empetecarem para o Natal. A By Kamy chamou Vic Meirelles, que usou uma mistura inusitada na maison da Gabriel. Há de tapetes Aubusson a teddy bears. Detalhe: os ursinhos são do acervo pessoal do florista-decorador. "Eles nunca tinham saído de casa", conta. Jingle bells 2 Na esquina da Gabriel com a Faria Lima, a Kitchens vira marco visual nessa época. A loja optou por uma decoração mais glamourosa e moderna, sem muito frufru. Predominam o âmbar, o dourado e o marrom em árvores estilizadas, guirlandas e festões. Já a bem-cuidada iluminação usa microlâmpadas e LEDs. Vale a pena passar em frente. Uma coisa country Tudo é feito à mão nas camas de ferro e madeira produzidas por André Luz. O criador reflete uma estética bem particular nos móveis, que podem compor decorações rústicas e casas de campo. Ele, que aceita encomendas em seu ateliê, pretende distribuir para lojas paulistanas e de outros Estados. O preço da de solteiro é R$ 1.200. Fecho éclair Gilberto Salvador construiu artesanalmente sete peças em resina na fábrica da Vallvé, que pertence ao amigo Pedro Sedó. Até 20 de dezembro, o artista expõe o resultado no showroom da marca de acessórios para banheiro. Repare como o desenho escultórico lembra um zíper. Conjunto coerente Bom para o olhar fruir, o livro Isay Weinfeld (BEÏ Editora, R$ 160) retrata 15 projetos residenciais assinados pelo arquiteto. Textos do norte-americano Raul A. Barreneche e mais de 200 fotos procuram desvendar, em 336 páginas, uma produção expressiva. Desenhos dos projetos completam o volume. Projeção como efeito O abajur Ikon, de aço pintado, tem pequenos ícones vazados que assumem a cor empregada em seu interior. Bacana é que, com a lâmpada acesa, as formas refletem-se pelo espaço. Há versões em rosa - cor predileta do autor, o egípcio Karim Rashid -, amarelo-flúor e branco-gelo. BURGUER DÉCO O centenário PJ Clarke?s, de Nova York, está em São Paulo. Na Dr. Mário Ferraz, no Itaim Bibi, o restaurante tem decoração assinada pela dupla Stefan e Chantal Alexander. A elegância que vem do teto - marcado pelo pot-pourri de lustres com desenho déco garimpados em antiquários - encontra o despojamento de toalhas xadrezes nas mesas. Enquanto prova um hambúrguer tipicamente americano, entre outras delícias, repare no incrível vitral francês do século 19 que substituiu uma clarabóia. Além disso, há o grande balcão do bar, esculpido em carvalho americano, e os quadrinhos descolex dipostos nas paredes. Ali tudo é bem-cuidado, sem ser, ainda bem, pretensioso. MINIPERFIL Amélia Tarozzo acaba de abrir seu primeiro estúdio na Rua Harmonia, Vila Madalena. Aos 30 anos, a arquiteta formada pela FAAP - que trabalhou como faz-tudo numa fábrica de móveis, em marketing e ainda no terceiro setor - rendeu-se de vez à madeira. Faz cerca de dois anos, ela se casou e decorou o lar com móveis de desenho próprio, depois de fazer cursos de torno e marcenaria. Então foi aquela velha história: os amigos gostaram, os amigos dos amigos também, e começaram as encomendas. A partir daí resolveu assumir a faceta de designer. Fã de Joaquim Tenreiro, a moça considera ter traço forte e ousado, traduzido em técnicas tradicionais de lidar com a matéria-prima. Um exemplo é a estante Zigzag. "Quando penso numa peça, busco refletir alegria e conforto", conta. Samba canção Um desnudo Brad Pitt, além de Isabella Rossellini e Winona Ryder, está entre os 11 personagens que integram a exposição Voom Portraits, do norte-americano Robert Wilson, até fevereiro no Sesc Pinheiros. Com cenários teatrais, os vídeo-retratos em alta definição cruzam fotografia, filme, literatura e áudio. Drops O moço não pára. Marcelo Rosenbaum deve estrear ainda este mês na Rádio Globo AM. A idéia é dar dicas de decoração em spots diários Paula Neder e Alexandre Monteiro, do Rio de Janeiro, ganharam a primeira colocação na categoria Residencial do 13º Prêmio Deca - Um Sonho de Banheiro. Para bens! Chama-se Donadinha uma das cinco bonecas para adultos que o Estúdio Colírio e a ilustradora Suppa lançaram. Na Benedixt, por R$ 190 Reformulado, o portal da Rua 25 de Março (www.25demarco.com.br) é boa ferramenta para pesquisar as lojas, antes de enfrentar o interminável vaivém no lugar Frase da semana: "Não sei por que nasci. Mas percebi que vivia quando tudo que eu via começou a me exigir o porquê", do arquiteto e designer José Zanine Caldas