Páginas de aventura A Casa do Califa - Um Ano em Casablanca (Ed. Roça Nova, R$ 56), do inglês Tahir Shah, conta como ele e a mulher compraram Dar Khalifa - cuja fachada está na foto -, recuperaram a mansão em ruínas e viveram nela. Defronte ao mar de Casablanca, no Marrocos, ela pertencera ao líder espiritual da cidade. Para ler e fazer Autora do site Panelinha, Rita Lobo começou a produzir seu blog há dois anos. Dele nasceram crônicas, sem trocadilho, deliciosas. Agora, 24 desses textos estão em A Conversa Chegou na Cozinha (Ediouro, R$ 49,90), junto de 50 receitas escolhidas por "livre associação" a partir dos diferentes temas. Lançamento dia 3 de dezembro, na Livraria da Vila, na Lorena. De repente... pufe! Ele até lembra uma almofada que aquela tia da gente tinha. O pufe-beleza, que custa R$ 3.500, é só um dos produtos desenvolvidos por André Lima para a Firma Casa. A linha tem cores e padronagens variadas, perfeitas para coordenar ou - como prefere o estilista - descoordenar a decoração. Estilo marcante Essa nova loja-galeria parece repetir o mesmo conceito empregado por Maria Eudoxia Mellão em outras empreitadas. É a MEudoxia, localizada na Diogo Jácome, Vila Nova Conceição. Ali, móveis e objetos de matérias-primas naturais, além de acessórios fashion concebidos pela artista plástica, fazem bonito. Borboleta A Garimpo+Fuxique, de Aninha Strumpf, agora oferece a cadeira Butterfly em versões customizadas. Pode-se escolher, entre 16 opções, dois tecidos com estampas absurdas para compor a capa dupla-face desse ícone, criado em 1938 pelos argentinos Antonio Bonet, Jorge Ferrari-Hardoy e Juan Kurchan. Nariz feliz Tania Bulhões fez parceria com o perfumista francês Sidonie Lancessur para criar a linha de perfumes Tania Collection. As fofas que freqüentam a loja dela podem optar por aromas de jabuticaba, figo, cipreste e romã - o da foto, que sai por R$ 149. Substantivo feminino A artista plástica Paula Salusse expõe Cores, Cores, Cores, Garrafa até 22 de dezembro, no Fashion Mall, no Rio. Composta de 12 trabalhos que sobrepõem colagem, tinta, fotografia e interferências digitais, a instalação usa vários matizes para desconstruir imagens de garrafas recortadas de revistas. MINICHAT Arthur Casas voltou recentemente do Egito encantado com o trabalho regional feito de pedra e alabastro. "Imaginei quanta coisa bacana se poderia fazer com a técnica deles", conta o arquiteto, que emprestou suas linhas retas para uma cama lançada pela Bali Express. Feito de seagrass na Tailândia, o modelo king size, segundo o profissional, é ideal para ficar centralizado em quartos grandes. Arthur Casas falou com Plural sobre seu raro namoro com o étnico, "modismo para o qual tem certa preguiça". O que o levou a criar a cama? Achei que o desenho poderia ficar legal com um ar de rusticidade. Gosto da idéia de intervir em técnicas artesanais e aprender com elas. É uma troca. Tchica-tchica-bum Com 18 canções da Pequena Notável, Ná Ozzetti homenageia Carmen Miranda no show Balangandãs, em cartaz no próximo finde, no Teatro Fecap. A intérprete, que há oito anos mora num sítio na mata de Jundiaí (SP), se diz tão caseira quanto no tempo em que morava em Perdizes. "Gosto do silêncio", explica. Drops A arquiteta Myrna Porcaro e a designer Renata Florenzano formam a mais nova dupla da decoração paulistana O MCA Estúdio lança, na próxima quarta, o livro Arquitetura e Interiores - Rio de Janeiro, no showroom da Bello Banho, em Niterói A artista plástica Marta Oliveira retratou a elefanta Alice, do Circo Garcia, em uma gravura à venda no site Bangoo. Vale R$ 600 O Jardim do Boulevard, do paisagista Marcelo Bellotto, levou o prêmio de melhor espaço externo da Casa Office A Casa Office, aliás, faz special sale amanhã e depois, últimos dias do evento no Jockey Espetáculo da semana: Tio Vânia, de Anton Tchecov, em cartaz no Ágora, com direção de Celso Frateschi. Repare na bela iluminação, também assinada por ele