Mais uma vez Primeiro o arquiteto René Fernandes Filho projetou, para os sapatos de Paula Ferber, a loja-jardim da Vila Olímpia e a do Shopping Cidade Jardim. Agora vai reformar a matriz, uma casinha em Trancoso, na Praça do Quadrado, Sul da Bahia. A idéia é respeitar ao máximo a construção histórica. Sorriso largo Casa Cor encerrou a 22ª edição com recorde de público: 116.000 pessoas visitaram a mostra, número 16% maior que o registrado no ano passado. João Doria Jr. quer mesmo é incentivar novos negócios. Tanto que iniciou o licenciamento de produtos da marca. O primeiro é um home spray. IMERSÃO NA CIDADE A exposição Me Recordo. Suíte Paulistana vai apresentar 49 obras do artista plástico Newton Mesquita, como o acrílico sobre tela que cita o Parque do Ibirapuera. São cenas urbanas, paisagens, figuras humanas e situações domésticas que pretendem homenagear São Paulo. Agende: de 6 a 31 de agosto, no MuBE. Viciado em tapete A coleção Rug Addict, do alemão Jürgen Dahlmanns, inaugura em agosto a Grife By Kamy, espaço dentro do showroom da loja, na Gabriel, que exibirá peças assinadas por diferentes designers internacionais a cada seis meses. De lã e seda, o modelo DeepPurple custa R$ 2.000 o m2. Feito à mão Mantas, almofadas, jogos americanos e pequenas toalhas compõem a linha casa da T*Ar, na Oscar Freire. A estilista Taís Aline Remunhão garimpa fios mundo afora e os trabalha em tear manual. Como são artesanais, os produtos ganham caráter único. Um certo futurismo Músico por formação, Sergio Fahrer criou, há 10 anos, uma cadeira para uma peça teatral. Não parou mais. Hoje, o designer tem peças vendidas em Paris, Londres e Nova York. Arredondada, sua poltrona giratória Glide usa fibra de carbono mista e tapeçaria com arabescos. MINICHAT O designer e decorador Ari Lyra deixou o Rio Grande do Sul há cerca de um ano e se mudou para São Paulo. "Preciso circular mais", diz ele, que tem curtido o apartamento na Rua Rio de Janeiro, em Higienópolis. Com a linha Ziggy, para a coleção ''pequenos luxos cotidianos'', da St. James, o profissional resgata a criação de produtos em série - experiência que teve há quase duas décadas. O lançamento dos utilitários de prata será em 13 de agosto, na Abup, com peças também de Baba Vacaro, Claudia Moreira Salles e Jun Sakamoto. Do que mais gosta nesses objetos? Acredito bastante na geometria das peças, algumas bem horizontais, e nos acabamentos liso e canelado, que permitem ''variar'' o visual de acordo com a posição escolhida. POESIA PONTO A PONTO Mônica Figueiredo, quem diria, tem seu lado bordadeira. Com imagens poéticas e citações musicais, a jornalista faz um artebordado que dá vontade de levar para casa na hora. As criações, enquadradas, custam a partir de R$ 350 na Garimpo+Fuxique - mas estão praticamente esgotadas. Uma nova coleção, batizada de Coração Vagabundo 2, chega à loja em agosto. É preto no branco Acima do bem e do mal, a combinação P&B continua entre os tecidos das próximas estações. Outras tendências são natural, étnico, tartan e metálico. A informação é do TexBrasil Décor, comitê da ABIT, que organiza mostra dentro do evento ForMóbile, a partir de terça, no Anhembi. Ação para copiar Cerca de 80 ONGs recebem aparas de madeira descartadas pela Ornare e reciclam o material. Como sempre há lugar para mais um, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 4615-4244. "Verificamos se a instituição é idônea", avisa a proprietária, Esther Shattan. Drops Começaram os preparativos da SantosArquidecor - Casa Natal, mostra que será realizada de 2 de setembro a 12 de outubro no Canal 6, em Santos. A Cinerama trouxe objetos da China. O banquinho com assento de algodão custa R$ 56,10 A importadora Full-Fit apresenta, durante a próxima Gift Fair, três novas marcas internacionais: Architec, Zak Designs e Snips Taboa fina trançada à mão é a matéria-prima de um novo tapete desenvolvido pela designer Cecilia Machado Doze projetos de designers brasileiros foram contemplados na edição 2008 do IDEA - International Design Excellence Award, em Washington