De olhos bem puxados China foi o destino de William Maluf em recente viagem. Durante duas semanas, o arquiteto percorreu Pequim - onde visitou a Cidade Perdida -, Xian, Xangai e Hong Kong. Ficou impressionado com a modernidade. "Os prédios são gingantescos, têm 70 ou 80 andares, bem diferentes dos daqui", conta. BELEZA DO BANAL Luciana Martins e Gerson de Oliveira, da Ovo, acabam de criar a luminária Family Tree - composta de tubulações de alumínio que se espalham na parede com 11 tipos de lâmpadas. A peça integrará a obra concebida pela equipe do escritório para a exposição Come To My Place, no mês de setembro, em Amsterdã. Beleza do banal 2 Destaque da bienal internacional ExperimentaDesign, o evento propõe, a designers de oito países, transformar celas de cerca de 15 m2 em casas. Curioso é que 50% dos objetos usados vêm de lojas de construção ou material elétrico. A curadoria é da portuguesa Guta Moura Guedes. Espelho mágico Imagine ter no quarto uma tela que mostra como você vai ficar com determinado look, sem precisar nem mexer no guarda-roupa. Eis uma das atrações da Casa dos Sonhos, recém-aberta na Disneylândia. Microsoft e Hewlett-Packard emprestam sua tecnologia à atração - uma experiência interativa em cômodos de estética futurista-retrô, segundo o The New York Times. Gesto orgânico No final dos anos 80, o italiano Gaetano Pesce experimentou a plasticidade da resina de poliuretano. O resultado foram vasos e peças instigantes, como a fruteira Tutti Frutti II - reeditada recentemente pela norte-americana Fish. Uma novidade da Benedixt. MINIPERFIL Antenado com questões ambientais, às vezes Décio Navarro troca o carro pela bicicleta e fica atento ao tempo gasto no chuveiro. "Também adoro ver algo descartado numa caçamba e reciclá-lo", conta. Um exemplo de peça produzida por ele é a luminária com cúpula feita de fios de pesca, que exibe xerox de fotos em acetato. Mas o profissional também projeta ambientações. Com facilidade para trabalhos manuais, vira-e-mexe ele inventava uma mesa e outras soluções para a própria casa. Começou a criar pequenos projetos para amigos, até que decidiu há quatro anos dar uma guinada na vida. Foi encarar o curso de designer de interiores e agora vai formar-se arquiteto pela Anhembi-Morumbi. "Se o Niemeyer está com 100 anos, penso que tenho mais 50 pela frente", diverte-se, aos 54. Desde dezembro de 2007 ele deixou a Editora Abril, onde fez arte durante 25 anos. Convenhamos. A trajetória desse bicho criativo até faz lembrar aquela canção: "Mas por que não nos reinventar?" Superartesanal Zanini de Zanine Caldas está criando peças de edição limitada com madeira de demolição, como a mesa Cruz, que se aproximam da arte. Tanto que vão ser objeto de exposição, em meados de janeiro, na NoHo Gallery, de Los Angeles. Enquanto isso, pode-se conferir o trabalho na galeria carioca Mercardo Moderno - que participa do Salão de Arte, em agosto, no clube A Hebraica. TANTO MELHOR Parece que as incorporadoras estão fugindo do padrão neoclássico. No Alto de Pinheiros, por exemplo, o edifício 360° vai exibir a arquitetura de linhas retas de Isay Weinfeld. O melhor é que os apartamentos, de 130 m2 a 250 m2, têm "quintal". Ele conta: "A área externa quase equivale à interna". Heureca! "Ter qualquer tipo de idéia vale a pena", diz Fernanda Young, que convida ao exercício os espectadores de seu monólogo dadaísta "A Idéia", em cartaz no Teatro Vivo. Ela mesma teve uma para a própria casa: contratar um assistente a fim de organizar seus vários livros e CDs em estantes que ocupam até o banheiro. Drops Prepare-se: o Abup Show - Salão de Utilidades e Presentes vai ser no Centro de Convenções Frei Caneca, de 13 a 17 de agosto Capas para o notebook? Leves, as Nimin têm estampas coloridas e irreverentes. Veja no www.nimin.com.br Olha o Dia dos Pais aí, gente! Sugestão da Mevolution, o climatizador eletrônico para vinhos custa R$ 350 A Recesa abre, no final do mês, loja na Avenida Portugal, em Santo André Volta ao Mundo em Cores e Tramas é o tema da nova coleção de tecidos do www.casafortalezavitrine.com.br A exposição A Casa Xinguana abre dia 26, no Museu da Casa Brasileira, com fotos de Milton Guran que retratam habitações indígenas