A pão-de-ló Novidade na Gabriel. Kátia Bulhões, Ana Paduan e Cláudia Saraiva acabam de abrir as portas da KCase, loja de móveis e objetos de luxo nacionais e importados. Há também peças vintage garimpadas pelas moças, que prometem mimar os clientes com quitutes e um bom café. MINICHAT A Osklen se firmou no mundo fashion com um conceito rústico-chique que faz a cabeça de quem busca o novo luxo - tema, aliás, da palestra que o proprietário da marca, Oskar Metsavaht, vai proferir em Tóquio, no mês de setembro, depois de já ter feito o mesmo em Milão, Paris e Lisboa. Além das viagens e do surfe, Oskar atua na moda, no audiovisual e em ações ambientais. Tanto que é presidente do Instituto e -, associação sem fins lucrativos voltada a promover o Brasil como "país do desenvolvimento sustentável". A idéia da sustentabilidade também é perseguida por ele no design de mobiliário. "Gosto dessa área e pretendo lançar, daqui mais ou menos um ano, uma coleção de peças", conta, por telefone, à Plural. Como serão seus móveis? Já desenhei alguns, caso da mesa Jeribá, com estrutura de madeira de demolição e tampo de vidro. Eles terão materiais como esses. Quem vai produzir? Estou ainda em negociação, mas é fundamental que a empresa seja ligada à sustentabilidade e que eu tenha liberdade criativa. Cor de predileção O estilista André Lima pintou as paredes de casa com três tons de cinza, cor pela qual se diz obcecado. "Também tirei as peças étnicas", conta. "Estou mais gráfico." A mudança reflete suas novas criações, que privilegiam cores e formas em vez de grandes estampas. Vai ou não vai? Adélia Borges diz que não será diretora do Museu da Mão do Povo (nome provisório), que deverá ocupar o antigo prédio da Prodam. Mas a jornalista concebeu o projeto e agora desenha as exposições previstas para novembro - uma amostra da abordagem contemporânea do museu. Efeito cristalino Cida Santana, da Passado Composto, vendeu seis lustres de cristal de rocha, como este, para o elegante hotel Palacio Duhau - Park Hyatt, de Buenos Aires. À frente do antiquário desde 8 de agosto de 1988, ela mesma os desenha e produz, para driblar a falta de peças antigas no mercado. O RETORNO DE ARNOULT Trabalhos do designer Michel Arnoult - um dos pioneiros dos móveis em série no Brasil dos anos 50, com sua Mobília Contemporânea - vão ser reeditados pela Atec. A empresa lança as peças de eucalipto com acabamento em imbuia na 14ª Paralela Gift, em agosto, no Instituto Tomie Ohtake. Exemplo? A poltrona Ouro Preto. Parceria do bem Para reaproveitar alimentos, compor cardápios ricos e manusear ingredientes com higiene, o consultor gastronômico Zé Maria Meira deu aula a 35 merendeiras de escolas públicas paulistanas na última terça-feira. A iniciativa é parceria entre a Spicy e a ONG Ação Comunitária - que recebe 5% do valor total arrecadado pela loja em listas de presentes. RIPA NA CHULIPA Móveis da Decameron já são vendidos na Espanha, mas devem abocanhar novos mercados europeus. Marcus Ferreira firmou parceria com a distribuidora alemã Bull&Stein, que pretende produzir peças assinadas pelo designer - como a chaise Rippa - em Torino, na Itália. A idéia é anunciar a novidade na Maison&Objet, em Paris, no mês de setembro. Gestão de luz Marília Vieira de Queiroz adquiriu a Puntoluce em fevereiro. "Quero atualizar a marca", diz ela, que mudou o logotipo e vai reformar a loja da Gabriel, com projeto de Leonardo Mancenido. Mais: ainda representará, com exclusividade, a espanhola Vibia e a alemã Holtköher. Mais acessível A Avanti - que tradicionalmente só faz projetos sob medida - vai lançar uma nova linha de tapetes para pronta-entrega durante a Gift Fair, no mês que vem. Batizada de Avanti Casa, será vendida em lojas multimarcas do segmento em todo o País. Drops - A Regatta acaba de lançar sua primeira coleção de tecidos infanto-juvenis - Os 200 edredons produzidos por Alexandre Herchcovitch para a Zêlo, com estampas vistas nas passarelas do estilista, restam só 84. Corra! - Abriram as inscrições para o 13º Prêmio Deca. Regulamento no www.decaclub.com.br - Acessório para a cozinha, o Aeroccino+ faz espuma de leite quente e frio. Lançamento da Nespresso - Amaury Jr. é o curador da mostra "Coleções", que abre dia 18 no D&D Shopping, com pertences de 40 decoradores, arquitetos, artistas e empresários. - No fim do mês, a Recesa inaugura loja na Avenida Portugal, em Santo André - Evandro Carlos Jardim ministra curso de Desenho a partir de 4 de agosto no Augôsto Augusta Cultural