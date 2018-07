Formas puras A Scandinavia Designs, que venderá com exclusividade marcas como Royal Copenhagen e George Jensen, abre em agosto na Barão de Capanema. Projetada por Aurelio Martinez Flores, a loja terá fachada branca de linhas retas e um rasgo de vidro como vitrine. "O interior é simples e limpo, como as peças nórdicas", conta o arquiteto. MICKEY Na Casa Dourada, de Brunete Fraccaroli, em Casa Cor, teve gente que torceu o nariz para uma luminária do designer Fernando Akasaka que lembra o rato da Disney. Não se sabe por quê. De latão niquelado e com acabamento primoroso, a FA29 é fofa - uma referência de luxe ao universo da toy art. Bons sonhos Um jeito de turbinar o showroom é convidar profissionais para criar ambientes e fazer uma mostra anual. A Quartos & Etc... - que inaugura em agosto franquia no Panamá - apresenta 15 dormitórios inspirados em diferentes destinos. A decoradora Marina Linhares, por exemplo, fez um quarto de menino pensando nos Hamptons, no estado de Nova York. Bons sonhos 2 A Casapronta é outra a fazer sua mostra particular de quartos, com 12 ambientes, como o criado por Beto Galvez e Nórea De Vitto. A dupla lança pela empresa a linha Palm Beach, com móveis chicosos de ébano de macassar, couro lezard e verniz de alto brilho. O evento começa na próxima terça-feira. E fez-se a luz... O artista plástico Lúcio Carvalho continua sua produção - marcada por figuras humanas agigantadas e desproporcionais -, mas agora assina peças de pegada pop com Tuca Corazza, no StudioDupla. É o caso da luminária Lâmpada Quente, de acrílico, vendida por R$ 990. Beleza sinuosa Zaha Hadid criou para o verão 2009 da Melissa uma sandália que é a cara dela. O produto de plástico injetado exibe recortes assimétricos, sem emendas ou costuras, e cinco cores. É o primeiro calçado desenhado pela arquiteta iraquiana. MINICHAT Foi só em 2005 que o japonês Kenzo Takada reapareceu, dessa vez com criações voltadas para a decoração, depois de se afastar no final dos anos 90 da marca Kenzo, propriedade do conglomerado LVMH. Ainda que busque o contemporâneo, o designer confessa se inspirar de maneira recorrente na natureza e sobretudo nas flores do Japão. Ele lançou na Grifes & Design a nova linha de tableware Cerisier D?or, produzida em porcelana e ouro pela Royal Limoges. "Os objetos têm de ter mais perenidade, enquanto a moda pode ser efêmera", explica o criador. As peças, ainda sem preço definido, começam a ser vendidas em agosto. Como é competir consigo, já que as marcas Kenzo Takada e Kenzo disputam mesmos segmentos? É delicado. Por isso tenho apostado cada vez mais no luxo para fazer diferença. Dos anos 30 Depois de comprar, em 1929, a Standard Möbel de Marcel Breuer, conhecido pelas criações de aço tubular, Michael Thonet passou a reproduzir em madeira os desenhos do primeiro. Um exemplo é a chaise-longue com revestimento de palhinha, encontrada na Legado Arte por R$ 6 mil. No shopping Recém-formados em decoração e arquitetura precisam de mais iniciativas como a mostra Jovens Profissionais 2008, a partir de 2 de julho no Lar Center, com 39 ambientes. Assim podem ganhar experiência e apurar o estilo. Presença e ausência Você tem objetos na mesa de centro ou na estante? O pernambucano Marcelo Silveira questiona a intenção e o significado deles na exposição "Arquitetura de Interior". Da idéia de que a matéria também expressa o vazio vêm 12 peças de madeira encapsuladas por vidro, como a Brasileira 2005, e 12 livros a serem apenas observados. Em cartaz na Galeria Nara Roesler. Drops Deu na Wallpaper e na Fortune: a suíte Milky, de Maurício Queiroz para o WTC Hotel, é um dos lugares top do mundo para se hospedar em viagens de negócios O site www.glamour.com.br passou a vender produtos para a casa Vencedor na categoria profissional do concurso Uma Xícara Brasileira de Cerâmica para Café, Aleverson Ecker criou um exemplar diferente: a Pingada Fique de olho em como a Le Paquet da Oscar Freire repaginou o visual No Hotel Unique, a Bticino lança, nesta semana, uma nova linha chamada Axolute