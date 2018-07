Ah, o amor... Para o bem de alguns e de outros nem tanto, lá vem mais um Dia dos Namorados. A Conceito: Firma Casa costuma vender, nessa época, obras que Isabelle Tuchband cria com um pé na amorosidade. "Já virou uma pequena tradição", diz ela, que desta vez apostou em vasos com acabamento em ouro e acrílicos sobre tela. MAMÃE NATUREZA Especialista em sustentabilidade, a neurocientista Patrícia Magalhães vai proferir palestra sobre o tema em 12 de junho, durante o 6º Congresso Nacional de Design de Interiores (Conad). "Embora o discurso seja antigo, muitas pessoas ainda não sabem como aplicar a sustentabilidade na arquitetura", analisa ela. Uma escultura Há mais de um ano o designer André Cruz fechou a loja nos Jardins, mas continua a criar em seu estúdio. Um recente lançamento é a linha AC, cuja mesa de centro tem acabamento de laca preta e dourada. "Nesse trabalho mais autoral, experimento materiais e exploro recortes", explica ele, que também faz projetos especiais para indústrias. Na Firma Casa, por R$ 3.715. Efeito zás-trás Os papéis de parede voltaram com tudo e apresentam padrões e cores às vezes meio retrô. Um exemplo são os da coleção da inglesa Harlequin, que acaba de aportar com exclusividade na Celina Dias. Estampas grandes, com desenho geométrico e pitadas de tons fortes, marcam os mais bacanas. Beleza perene Morto há 20 anos, Isamu Noguchi virou um clássico. Existem cópias por aí, mas as luminárias originais do escultor nipo-americano são produzidas artesanalmente na pequena cidade de Kinza, no Japão. A Atrium recebeu da Fundação Noguchi cerca de 50 dessas peças feitas de papel wash em formas ora orgânicas, ora cubistas. Com elas, uma surpresa: a temperatura de cor da luz é igual à do pôr-do-sol. Abrace um filme Clássicos do cinema, como "Laranja Mecânica" (Stanley Kubrick) e "Metrópolis" (Fritz Lang)inspiraram estampas usadas em simpáticas almofadas de couro sintético e enchimento de pluma. Uma opção do site www.bangoo.com.br MAR DE CHICAGO Imagens marítimas pontuam o C-House, restaurante do chef sueco Marcus Samuelsson, inaugurado na última quarta-feira. No projeto, Arthur Casas privilegiou a suavidade, com móveis contemporâneos, peças do designer Jorge Zalszupin editadas pela Etel Interiores e luminárias de Tom Dixon. "Tem uma bossa americana", considera o arquiteto, que também usou detalhes cobre. MINIPERFIL Ele não é mais um enfant, mas continua terrible. Aos 40 anos, Marcelo Rosenbaum talvez atravesse a fase mais fervilhante de sua vida profissional. "Só agradeço, é uma conquista atrás da outra", diz, por telefone, do aeroporto, enquanto aguarda um vôo para Gravatá, em Pernambuco, onde irá reurbanizar o centro histórico. Criador de projetos com livre mistura de referências, o profissional concebeu, para a próxima São Paulo Fashion Week, o lounge da Melissa, em clima oriental, além do da Fiat e de duas revistas. Hoje ele admite que escolhe o que fazer porque tem menos tempo. E olha que às vezes é preciso virar três noites seguidas para dar conta do recado. "É que não apenas assino o que faço; eu faço", resume. Rosenbaum não quer ser mais uma marca. Quer multiplicar a idéia do décor como agente transformador da auto-estima das pessoas --de todas, de preferência. Isso significa, por exemplo, disseminar conceitos estéticos no "Lar, Doce Lar", quadro do Caldeirão do Huck, da TV Globo, tanto quanto usar o mais popular artesanato num restaurante da moda. É como se, enfim, pretendesse unir dois Brasis. Colecionismo bom Mobiliário moderno brasileiro e obras modernistas e pós-modernistas compõem o acervo da galeria de Kesley Caliguere. As peças espalham-se pelos espaços brancos projetados por Isay Weinfeld. Destaque para criações históricas de designers como Lina Bo Bardi, Zanine Caldas, Joaquim Tenreiro e Geraldo de Barros. Drops Vale R$ 2.690 a adega Sophistiqué 40, lançamento da Art Des Caves Presentinhos? Consulte o site www.giftexpress.com.br, de comércio on-line Vai até dia 15 a liquidação da Saccaro O livro "O Olhar" , do arquiteto carioca Chicô Gouvêa, será lançado em São Paulo dia 11, às 19 horas, na Fnac da Paulista Termina hoje o 14º Bazar de Arte Popular Peruana, no Espaço Moema Eventos