O lado bom da vida Patricia Martinez elegeu, como proprietário de seu Estúdio do Bem-Estar, na Casa Cor, um personagem bem conhecido dela: "Eu mesma", brinca a arquiteta, que promete explorar as sensações. Um exemplo? "Quero um cheiro de chá verde no ar", diz. Materiais naturais marcam o projeto. E, na entrada, o toque artesanal das grades vermelhas produzidas pelo designer Zanini de Zanine Caldas. MUITO ÍNTIMO A Deca adiou para setembro o lançamento do livro "Deca 60", em que 60 personagens contam como vivenciam o banheiro em casa. Costanza Pascolato, Claudia Raia e Paulo Ricardo integram o rol de personalidades, além de decoradores e arquitetos estrelados. "Curioso é que, há algum tempo, ninguém toparia aparecer nesse ambiente", diverte-se o curador da obra, Roberto Dimberio. Comunicação virtual Está no ar, na internet, o número 4 de uma revista bacana sobre as várias vertentes do design. É a Agitprop, coordenada pela jornalista Ethel Leon. Na seção Repertório, destaque para o texto histórico "O Novo", escrito em 1929 pelo designer e arquiteto belga Henry Van de Velde. A tradução é de Gilberto Paim. Anote: http://agitprop.vitruvius.com.br. Flor de lótus Folhas de bananeira e palha são as matérias-primas do papel artesanal tingido destas luminárias de mesa. Nas cores palha, cinza e vermelho, cada uma custa R$ 480, na Divinas. A loja também vende móveis com o mesmo viés natural. Por um Beijo Uma cartada final para resolver o clima de vai-não-vai com "aquela" pessoa pode ser presenteá-la com a gravura do artista plástico Rubens Gerchman, que tem o beijo como tema. Com 70 x 70 cm, a serigrafia (2007) vale R$ 1.440, na Casa das Artes. Se nem assim der certo... Fofura de seda Com cheiro de jasmim, o chaveiro feito de retalhos e contas integra a nova coleção da Safira Sedas, a ser lançada no próximo dia 20. Criado pela designer Roxanne Duchini, é um mimo extra entre os tecidos e as almofadas, carros-chefe da loja. "Pink, malva e berinjela são nossas principais apostas", conta a proprietária, Eliane Gamal. MINICHAT A segunda edição da Bienal Brasileira de Design começará só em 8 de outubro, mas o curador Fabio Magalhães já está a mil. Ele pretende expor cerca de 500 trabalhos de diferentes áreas do desenho industrial. Para isso, conta com a ajuda do curador-adjunto, o professor de design Auresdes Pires Stephan. Desta vez, o evento será em Brasília, no Museu Honestino Mendes. Do ponto de vista da casa, o que a Bienal vai mostrar? Haverá, claro, objetos e mobiliário, mas a ênfase agora vai para equipamentos industriais, como os dos setores agrícola e médico-hospitalar. Quais são outros destaques? Os designers brasileiros José Carlos Bornancini e Nelson Ivan Petzold, que criaram de tesouras a talheres, vão ser homenageados numa exposição com a curadoria da jornalista Adélia Borges. Na mostra internacional, o professor italiano Vanni Pasca sintetizará a produção de seu país nos anos 60. Acidente de percurso O caminhão que transportava 20 chapas de espelho a serem usadas no ambiente do arquiteto português Carlos Lima, na Casa Cor, sofreu um acidente. Resultado: dez delas viraram cacos. "Os produtos foram repostos, mas estou atrasado por causa disso", conta ele, que luta contra o tempo para deixar a Galeria dos Espelhos prontinha da silva. Luzes do cinema Deu vontade de ter um néon depois de assistir ao filme "Um Beijo Roubado", do chinês Wong Kar-Wai. De preferência, púrpura. Numa explosão de cores, essa luz traz poesia a grande parte dos planos. A Arte Neon cobra a partir de R$ 110 o metro linear do luminoso. Brincadeirinha Boneca também cuida da casa, sim, senhores. Novidade da Estrela, a cozinha da Susi tem tudo o que a "fashion doll" da marca precisa para preparar bons pratos. Repare no refrigerador moderninho da linha prata, com dispenser de água. Preço médio: R$ 120. Drops Para o frio, a M.Cassab importou um aparelho de fondue elétric da marca norte-americana Cuisinart, marca que tem aval do chef Sergio Arno Na esquina da Oscar Freire com Haddock Lobo, finalmente foi inaugurado o Espaço Santa Helena, loja de homewear A Cinex traz com exclusividade para o Brasil as mesas Byo, da suíça CHForm, nos padrões de alumínio natural, preto fosco e branco Dia 14 de maio, as empresas Claris e Solvay organizam palestra do professor José Baldasano, da Universidade Politécnica da Catalunha. Assunto: redução do consumo energético