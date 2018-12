Plataforma online propõe decoração via internet

Quarto de bebê projetado por um profissional indicado pela Archie. Foto: Nathalie Bohm

A afinidade de estilos entre decorador e cliente é componente essencial para o sucesso de um projeto de interiores. Partindo desta premissa, a arquiteta Vanessa Prado Lopes e a advogada Fernanda Leão decidiram criar a Archie, ou, nas palavras das sócias, o ‘Uber’ da decoração: uma plataforma online que disponibiliza projetos e serviços de consultoria na área.

A ideia surgiu em 2016, quando a dupla venceu um concurso de empreendedorismo, a partir da constatação de que apenas 3% dos brasileiros chegam a decorar suas casas por conta própria. “Nosso negócio se dirige, portanto, a 97% de consumidores que não têm conhecimento na área, mas teriam condições de contratar o serviço”, diz Vanessa.

Com pouco mais de um ano de vida, a Archie já realizou 588 ambientes. Ao todo, são 378 os clientes cadastrados e 17 arquitetos em operação. “No site, o interessado faz um teste onde detectamos seu estilo. A partir daí, a ferramenta o indica a um dos profissionais cadastrados pelo site que mais tenha relação com sua proposta”, detalha a arquiteta. Uma vez preenchido um cadastro e realizado o pagamento – cobrado por ambiente, com redução progressiva a partir do número de unidades – o cliente tem acesso a um pacote de atendimento que inclui a planta com a proposta de decoração e orientações de onde comprar os itens do projeto, o que, segundo as empresárias, contribui para uma maior racionalização dos custos.

“Tudo que é novo, causa estranheza, mas a receptividade tem sido muito boa”, considera Vanessa, que para manter a fidelização ao serviço vem investindo em pesquisas contínuas, tendo em vista seu objetivo permanente de estreitar o entendimento entre clientes e arquitetos.