Pizza de alho-porro

Ingredientes 5 xícaras de chá de farinha de trigo 50 g de fermento para pão 1 e 1/2 xícara de chá de água morna 1 e 1/2 de xícara de café de óleo 1 colher de sopa de sal 4 pés de alho-porro, cortados em rodelas 4 colheres de sopa de cream cheese 4 colheres de sopa de manteiga 1 xícara de vinho branco Modo de Preparo Misture a água morna, o fermento, o óleo e o sal. Adicione a farinha e trabalhe a massa até ficar elástica. Cubra com um pano e deixe crescer por 45 minutos. Divida a massa em 6 bolas e deixe crescer por mais 40 minutos, no mínimo. Unte a pia e abra a massa com pau-de-macarrão. Para o recheio, refogue o alho-porro com a manteiga, o vinho e pitadas de sal e pimenta-do-reino. Espalhe o cream cheese sobre a massa e depois o alho refogado. Leve ao forno e asse até dourar