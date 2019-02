Perfeito para hospedar

Visão geral da decoração do estúdio, que investiu em cores contrastantes nos móveis e revestimentos. Foto: La Rous Studio

Nosso leitor pretende alugar seu estúdio para pequenas temporadas e, para tanto, conta agora com projeto assinado pela arquiteta Larissa Perna. E você? Dúvidas de decoração? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.br

PERGUNTA

Acabo de adquirir um pequeno estúdio em uma área bem servida de transportes e quero fazer dele um imóvel de aluguel por temporadas. Assim, toda a decoração deverá ser prática, mas ao mesmo tempo, atraente, já que meus clientes alvos serão solteiros em viajem ou jovem casais. Gostaria de um projeto em que os ambientes funcionassem bem integrados, mas não pretendo incorporar a varanda, pensando, eventualmente, em um hóspede fumante. Além disso, armários e prateleiras para guardar roupas e artigos pessoais serão essenciais. Ficaria muito satisfeito de ter minha carta escolhida.

Edgar Pimentel

São Paulo - SP

RESPOSTA

Oi Edgar! Foi inspirador desenvolver esse projeto para você. Sentimos seu anseio por um desenho livre e estimulante. Assim, como pilares do desenvolvimento do projeto estipulamos: distribuição atípica, fluxo variável e funcionalidade. A ideia é que esse espaço funcione a parte do mundo externo. Como se viver ou estar nele, fosse realmente uma experiência. Romper a estruturação típica dos apartamentos comuns, é fundamental para esse processo. Acreditamos que representar uma extensão da casa do hóspede seja um ponto essencial em um imóvel de aluguel de curta duração.

Assim, como elemento articulador de espaços, projetamos um móvel único multifuncional, que serve como ilha e armários para a cozinha, estante, móvel da TV e guarda roupas. O móvel divide os ambientes, mas não consiste em uma completa barreira visual, o que proporciona amplitude para o apartamento. De qualquer ponto do apartamento, existirá uma experiência tanto no sentido visual, quanto no da experiência cotidiana: desde a cozinha existe conexão direta com o living, e pode-se optar por conexão com o quarto também, que neste caso possui a cama que pode funcionar como sofá. Desta maneira, quando assim desejado, o quarto pode se transformar em espaço de relaxamento conectado com a varanda. Na sala de estar, criamos atmosfera interativa, com fotografias seguindo a paleta de cores proposta para o projeto. A TV pode ser coberta por uma persiana, promovendo uma vista mais limpa e minimalista para os dias mais reflexivos, produtivos e menos digitais.

Escolhemos uma pintura texturizada para as paredes. O azul predominante transmite tranquilidade, e para o teto, uma escolha efetiva: pintá-lo de uma variação da tonalidade violeta para proporcionar, um efeito calmante. As cortinas representam a transição para o mundo externo. É possível fechá-las por completo e originar um espaço único e interiorizado. Em resumo, nossa intenção foi criar soluções ousadas e pouco convencionais. Espero que goste!

Mais uma das vistas do projeto. Foto: La Rous Studio