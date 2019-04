Penteadeiras voltam a compor a decoração dos ambientes

Hoje em dia é raro que os ambientes sejam projetados com um acabamento único. Por isso, as penteadeiras podem ter tons mais chamativos que demonstram a personalidade de cada cliente, como é o caso dessa penteadeira em rosa choque. Foto: Sidney Doll

Criadas com o objetivo de valorizar a vaidade feminina, as penteadeiras voltaram com tudo aos quartos das mulheres e de todas as idades. A nova onda é o uso de cores fortes, explorando com ousadia o que a arquiteta Cristiane Schiavoni chama de “descombinação”. A seguir, veja como acertar na escolha da penteadeira perfeita.