Peça que dá o que falar

Entre os equipamentos da nova ala de lazer de 550 m² - e ao custo de US$ 3 milhões - de Kevin Scherer, em Plano, Texas, há dois bares, teatro, sala de videogame, mesa de shuffleboard (jogo disputado com tacos e discos) e simulador de golfe que projeta os melhores campos numa tela imensa. "Combina com a sala do simulador de golfe, que é uma atividade masculina", diz Scherer, 44 anos, executivo aposentado da Internet, a respeito do mictório de US$ 1.269, instalado pela Kohler Bardon no banheiro anexo, inaugurado no ano passado e exibido como um troféu. "Ninguém vai usar o vaso sanitário se houver um mictório por perto", acredita Scherer. A designer de interiores Ashley Astleford não ficou surpresa com o desejo do proprietário. Era a segunda vez, em poucos meses, que lhe pediam um mictório em uma residência de luxo; e ela diz conhecer vários designers que têm especificado a peça em suas plantas. Segundo Ashley, que trabalha em Dallas, mictórios domésticos estão se tornando um must nas suítes masters de luxo. A Duravit U.S.A., divisão da indústria alemã de equipamentos de banheiro - cuja sede em Hornberg, projetada por Philippe Starck, mostra um vaso sanitário gigante embutido na fachada -, vende três modelos para instalação em casas, incluindo o Utronic (US$ 1.250), com descarga disparada por raio infravermelho. Em 2005, a Toto U.S.A. começou a produzir a versão Lloyd, também com esse tipo de descarga, por US$ 975, na coleção para banheiros de luxo. E a Villeroy & Boch acrescentou oito tipos desses urinóis residenciais à produção dos últimos quatro anos. As novas peças têm pouca semelhança com os horríveis exemplares que se vêem nos banheiros públicos. Considere-se, por exemplo, o Duravit?s McDry, modelo elegante em formato de gota (US$ 895), que não requer água e usa um óleo biodegradável desodorizante. Para os modernos, há o Spoon, da inglesa Philip Watts Design, feito de resina no formato de colher de chá e disponível em várias cores (US$ 1.369). Há, ainda, o Contour (US$ 1.674) e o Prizm (US$ 1.431), dois modelos de inox feitos pela Neo-Metro, empresa californiana. Alguns mictórios chegam a ser personalizados. Quando Tad Dinkins, comerciante de equipamentos da Caterpillar, de St. Louis, reformou o banheiro do térreo, instalou um dos modelos Subway, da Villeroy & Boch, com a gravação da imagem de uma bandeirinha de golfe para servir de alvo. "Minha mulher não gostou da idéia", confessa Dinkins, que não é o único a encontrar resistência feminina à novidade. De fato, parece haver um certo escrúpulo, principalmente entre mulheres, a respeito dos mictórios domésticos; por isso, especialistas em marketing vêm dirigindo o foco para o estilo e para a higiene, num esforço de superar associações negativas. A Kohler U.S.A., por exemplo, diz que seu "grupo de fatores humanos" - equipe que pesquisa, entre outros, como as pessoas urinam - encontrou o melhor formato para manter um banheiro limpo: o modelo em funil. Os benefícios ao meio ambiente também são atraentes, uma vez que vários lançamentos usam menos de 4 mil cm³ de água por descarga, enquanto uma válvula comum para vaso sanitário consome cerca de 20 mil cm³. Eric Cadora, ator de 42 anos e consultor de construções ecológicas, instalou um Duravit McDry, que não usa água, na casa em que mora com a mulher, na Califórnia. Ele calcula que o mictório vai economizar milhares de centímetros cúbicos por ano e a manutenção é mínima: a cada dois meses, ele lava o equipamento com água e troca o óleo. "Não há cheiro", garante. Embora o apelo do mictório tenha mais a ver com a função do que com a forma, para a maioria a noção do urinol como obra de arte está sendo revivida por um escultor, 90 anos depois que Marcel Duchamp realizou a famosa Fountain. Kathy Dorfman, de 36 anos, gastou US$ 10 mil por uma peça de porcelana esculpida à mão por Clark Sorensen, artista de São Francisco - na forma de orquídea cor-de-rosa, deu-a de presente ao marido. O casal planeja instalar o mictório no banheiro da suíte master da cobertura em Edgewater, New Jersey, redecorada em mármore branco e lilás. "A orquídea é a peça mais bonita", diz Kathy. "É muito sensual."