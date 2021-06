Pastilhas clássicas ganham cara nova com decoração personalizada

Mesa e cubo feito pelas irmãs Amalie e Sarah Thorgaard Foto: Ikon København

Versáteis, modernos, elegantes e instagramáveis. Todas características respondem à mais nova tendência da decoração: pastilhas. Não, o material em si não é novidade. Pelo contrário. Sua criação pode ser relacionada com os mosaicos, utilizados na Grécia Antiga. No entanto, a personalização do material, com novas padronagens e utilização em diferentes superfícies, como mesas e penteadeiras, vem ganhando cada vez mais espaço na decoração. Especialmente nas redes sociais.

No Instagram, YouTube, Pinterest e TikTok, a hashtag Tiled furniture, móveis de pastilha, em tradução livre, traz vídeos, tutoriais e fotos inspiradoras de mesas, bancos e vasos com o revestimento. Além de cidadãos comuns que experimentam a peça em mais uma tentativa do Faça Você Mesmo, tão típico da quarentena, profissionais passaram a aumentar o engajamento das vendas com a tendência. Talvez uma das mais conhecidas seja a marca dinamarquesa Ikon København, que produz móveis pastilhados desde 2016.

“Estamos maravilhadas e orgulhosas com a tendência que nosso design começou. As mesas e cubos permitem várias formas de utilizá-los, em um sentido funcional. Eles também se destacam e chamam a atenção, mas ao mesmo tempo se misturam e se sincronizam com qualquer estilo”, diz Amalie Thorgaard, que junto com a irmã Sarah, comanda a empresa europeia.

O sucesso vem muito das redes sociais da dupla, que já conta com 43 mil seguidores. “A recepção pelos nossos móveis fora da Dinamarca foi surpreendentemente grande. Trabalhamos principalmente no Instagram (@ikonkbh) e é incrível como você pode alcançar todos os cantos do mundo; isso teria sido muito mais difícil e provavelmente muito mais caro antes do surgimento da rede social”, conta ela que importa suas peças inclusive para o Brasil.

Representações de móveis pastilhados datam de 1966, com a mesa Quaderna da empresa italiana Superstudio, projetada pelos arquitetos Cristiano Toraldo di Francia e Adolfo Natalini. Porém, a relíquia, durante a quarentena, virou novidade, especialmente entre os mais jovens: desde usuários comuns até blogueiros de design e arquitetura.

'Eu faço o objeto da cor que o cliente quiser – tanto as pastilhas quanto o rejunte', conta a designer Clara Lemos Foto: Estúdio Pituca

A explicação para isso pode vir de várias formas. Claro que o incentivo de montar objetos do zero e publicar nas redes tem peso, porém, a busca por itens personalizados é ainda maior. “O que mais chama a atenção e que as pessoas se surpreendem é que eu faço o objeto da cor que o cliente quiser – tanto as pastilhas quanto o rejunte. E isso dá um infinito de combinações, o que casa com o fato das pessoas estarem usando mais cor dentro de casa”, diz a designer de produtos Clara Lemos.

Em seu Estúdio Pituca, Clara decidiu entrar na onda. “Eu tinha visto as imagens no Pinterest e decidi fazer um móvel para mim mesma. Como eu gostei bastante do resultado, decidi publicar no Instagram. Eu não esperava que tivesse tanto interesse, mas acabou dando super certo. Hoje, minha agenda está lotada de pedidos”, conta.

Uma mesa de cabeceira com pastilhas suaves (brancas ou pretas) e o quarto ganha ares clássicos e minimalistas. Aposte em cores brilhantes, como verde ou rosa, e a aparência fica divertida e jovial. Nas redes, é possível conferir a variedade de maneiras de adicionar o objeto ao ambiente. Segundo os comentários e legendas dos vídeos, a ideia é reciclar algum móvel já usado e economizar dinheiro na compra das peças de design, as quais têm os preços na faixa dos R$ 8 mil.

A infinidade de cores e acamento dos móveis é um dos atrativos da nova tendência Foto: Estúdio Pituca

“O que eu mais vejo o pessoal fazer são os cubos. Ele é mais simples, principalmente porque não envolve muito peso. Mas os maiores, como escrivaninha e penteadeira, se a pessoa não entender muito de móvel e estrutura é difícil de fazer de uma forma durável”, alerta Clara. Para ela, pela variedade e baixo preço dos materiais no exterior, as pessoas são mais incentivadas a experimentar. “Apesar de ser uma trend mundial, aqui no Brasil eu nunca vi ninguém fazendo. Por isso mesmo tem pessoas de outros estados que vêm pedir pra eu fazer”, diz ela que tem produtos que variam entre R$ 200 a R$ 600.

As pastilhas ganharam espaço na decoração brasileira a partir da década de 30, acompanhando a tendência moderna que se iniciou em 1922. Porém no início seu destino era único: pisos de banheiro. Anos mais tarde o formato hexagonal começa a ser usado. “A característica principal da pastilha é que ela é fechada igual a um vidro, então ela tem 0% de absorção. Jamais vai entrar água pelos poros dela. Por isso ela é indicada para áreas molhadas, como banheiro e cozinha”, explica Cristina Ricciardi Brisighello, diretora da empresa Cerâmica Atlas. “Geralmente a gente chama de pastilha um revestimento menor do que 5x5cm. Os 10x10, 10x20, a gente já chama de azulejo”, completa.

Pastilhas hexagonais foram personalizadas no banheiro, para continuar a história do prédio na República Foto: Rogério Cajuí

Para manter a tradição e a memória afetiva na nova morada de sua cliente, na República, a arquiteta Camila Palladino investiu em pastilhas que formavam um tapete decorado. “A cliente queria um banheiro mais romântico, mais retrô. É uma referência porque o imóvel fica no centro de São Paulo e é um prédio antigo do Artacho [JURADO], um arquiteto que tem essa coisa de usar a pastilha hexagonal nas áreas sociais”, explica ela. O diferencial foi a padronização feita. “A gente sentou no chão e montou cada lugar onde ficaria as florzinhas. Foi um trabalho bem personalizado porque isso não vende em fábrica. Passamos a tarde toda fazendo”, diz.

A customização dos acabamentos, por meio da criação de desenhos ou diferentes paginações com pastilhas, é uma tendência que veio para ficar. O tamanho e a forma que o material é vendido, em grandes placas nas quais cada pastilha é grudada por pontos de cola, permite fácil manuseio na hora de criar padrões e cortes.

“Todo mundo gosta de casa bonita e arrumada, mas tem que ter a cara da pessoa, a personalidade de quem mora lá”, opina Camila. E para isso, nada melhor do que um ponto de destaque. Para os minimalistas, a simples textura diferente em mesas, penteadeiras e vasos já garante outro ar ao ambiente. Já os maximalistas soltam a criatividade explorando cores e padronagens.

Faça Você Mesmo

1. Antes de mais nada, certifique-se de que a superfície do local esteja completamente limpa, seca e plana. “Para fazer um mosaico com pastilha cerâmica é importante limpar bem para não ter nenhum resquício de pó, porque ele faz uma película que não deixa a cola aderir à superfície”, ensina Camila. Também é preciso pensar cuidadosamente sobre suas medidas, incluindo o tamanho do móvel, das peças e a pequena distância entre cada uma delas.

Parede com personalização de pastilha da Cerâmica Atlas Foto: Rodrigo Camarotti

2. Em seguida, aplique a cola com a ajuda de uma espátula. “Para pisos e em paredes, usamos um ‘cimentcola’. Agora, quando aplicamos as pastilhas sobre outras superfícies, como a madeira, recomendamos usar uma cola específica para madeira”, lembra a arquiteta.

3. Depois disso, coloque as pastilhas, sempre usando espaçadores para garantir a homogeneidade dos revestimentos e certificando que elas estão bem niveladas. Caso tenha interesse em fazer uma padronagem diferente em seu móvel, parede ou piso, ele deve ser pensado antes para que a cola não seque.

4. Na sequência do processo, rejunte as peças utilizando uma desempenadeira de borracha e espalhe o rejunte preenchendo bem as juntas entre as pastilhas. Lembre-se bem de que, para madeira, o rejunte acrílico é o mais indicado.

5. Após 40 minutos, faça o acabamento com uma esponja levemente umedecida e dê o acabamento final de limpeza utilizando pano limpo. Somente depois de 24 horas faça uma limpeza mais pesada.

6. Uma vez montado, a manutenção indicada do revestimento é feita somente com água e sabão. Caso use algum produto, evite aqueles à base de ácidos. “O que também sempre recomendo é nunca jogar o produto direto no revestimento, sempre diluir”, ensina Camila. Agora, basta tirar sua foto e também entrar na onda do Tile Everything – Pastilhas por todo lado, em tradução livre.