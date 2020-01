Passe livre para mudar

Assim como as lojas de roupas que trocam de coleção e fazem as famosas queimas de estoque em janeiro, as lojas de móveis aproveitam a virada do ano para liquidar os produtos e abrir espaço para as novas linhas. No entanto, é importante atentar para alguns pontos para obter bons resultados. A pesquisa prévia, tanto a feita nos sites, quanto por meio de visitas às lojas são essenciais. Além disso, é recomendável visitar mais de uma loja para comparar os preços.

“Nada de sair comprando a primeira peça que encontrar na frente só porque o preço está bacana. Ter essa consciência é importante. Se der para aproveitar o momento e o produto se encaixar no seu ambiente, vale muito a pena”, aconselha a arquiteta Erika Mello, da Andrade & Mello Arquitetura. Outra dica importantíssima é realmente avaliar o que você precisa e o que serve para você - tanto para ser inserida na sua decoração, como não afetar as contas no final do mês.

Como muitas peças em promoção são itens que estão expostos no showroom, a atenção com o estado da peça é imprescindível. “Vale analisar o estado de cada item, verificar arranhões em pintura, manchas nos estofados, alinhamentos das portas, etc. Isso é essencial para garantir que você ficará satisfeito com sua compra”, lembra a designer de interiores Giseli Koraicho, da Infinity Spaces. Junto a isso, é importante verificar os prazos de garantia e entrega.

Confira abaixo algumas das promoções em destaque:

Almofada da loja Mundo do Enxoval, no Shopping D&D Foto: D&D

Um lugar, várias opções

Para quem quiser aproveitar as ofertas, dos dias 25 de janeiro ao 23 de fevereiro, o D&D Shopping realiza o tradicional Bota-fora D&D. Durante o período de descontos, as marcas apresentam produtos assinados por designers reconhecidos e peças atemporais com condições especiais de compra. Na loja Mundo do Enxoval, por exemplo, as capas de almofadas da coleção Linha Dupla, saem de R$ 113 por R$ R$45,20, cada.

De 10 a 50%

Além dos tecidos com até 50% de desconto, a Quaker Decor promove descontos progressivos, de até 20%, em suas almofadas até o dia 29 de fevereiro. A liquidação é válida para as lojas da capital de São Paulo.

Dois por um

Até o dia 22 de fevereiro é possível aproveitar os descontos progressivos da Teakstore. Na compra de duas ou mais peças do mesmo modelo de móveis para áreas externas, o cliente ganha 20% de desconto em cada peça. As espreguiçadeiras, por exemplo, feitas com madeira de reflorestamento, a partir de duas peças, saem de R$ 3.146 por R$ 2.516,80, cada.

Poltrona Lidoca Foto: Florense

Móveis selecionados

A Florense promove até dia 23 de fevereiro o Bota Fora Florense, com produtos selecionados e descontos que chegam até 35%. A campanha é válida para as lojas Florense Gabriel e D&D Shopping, em São Paulo. Na foto, um dos destaques das ofertas, a poltrona Lidoca, que sai de R$ 4.200 por R$ 2.772.

Endereço certo

A Isto É Brasil realiza até o dia 28 de fevereiro sua tradicional Liquidação de Verão. Todas as peças da loja situada na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 643, estão com descontos de 30 a 50%.

Decorativo e funcional

A FAS Iluminação realiza até dia 8 de fevereiro uma liquidação especial. A Lighting Sale oferece descontos de até 40% em peças selecionadas e pronta entrega. O pagamento poderá ser feito a vista ou em até três vezes no cartão.

Luminária de mesa Connex Foto: Labluz

Nova luz

A Lablux tem produtos selecionados que chegam até 70% de desconto. Como a luminária de mesa Connex que de R$ R$1.970, sai por R$ 788. A liquidação fica até dia 7 de fevereiro.

Para reformar

Até o dia 31 de janeiro ocorre a primeira promoção de descontos de 2020 da Wallcovering. Todos os papéis de parede da loja entram na promoção que podem chegar até 50% de desconto. Tanto a loja de Pinheiros quando a do Tatuapé participam da liquidação.

Linha infantil

Até o final de janeiro, itens selecionados da TulipaBaby entram em ofertas. Se o pagamento for feito a vista, o cliente ganha mais 10% de desconto. No entanto, também é possível fazer o parcelamento em até 10 vezes sem juros. Os produtos são de pronta-entrega, com frete grátis para as regiões Sul e Sudeste nas compras acima de R$350.

Poltrona Star Foto: Firma Casa

Destino certo

A Firma Casa também entra no clima de ofertas e promove descontos de até 70% em seus produtos. A temporada de reduções é válida para a loja da Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1487 e vai de 20 de janeiro a 29 de fevereiro, ou enquanto durarem os estoques. Na foto, a poltrona Star, de veludo amarelo, sai de R$ 6.460 por R$ 4.522.

Pouco, mas ousado

Apesar de somente 10% de desconto, todos os móveis e acessórios da Openbox2 entram na promoção. A temporada de ofertas vai até o final de janeiro ou enquanto durarem os estoques. Os produtos são pronta-entrega em todas as lojas da marca.

Preço baixo

Com descontos que podem chegar até 70%, a liquidação ‘’Limpa Estoque Marabraz’’ vai até 31 de janeiro. A promoção vale para as lojas físicas e o site da marca que traz produtos para todos os ambientes da casa.

Chaleira Zen Foto: Le Creuset

Cor do verão

A Le Creuset anuncia a campanha Summer Sale, com ofertas que chegam a 40% de desconto e reúne utensílios em tonalidades que remetem à estação mais quente do ano. A venda especial é válida até o final de janeiro ou enquanto durarem os estoques nas lojas Le Creuset de todo o Brasil e também no e-commerce da marca. A chaleira Zen sai de R$479,90, por R$287,94.

Oportunidade única

A partir do dia 20 de janeiro, a Saccaro realiza em todas as lojas da rede a liquidação Opportunità e oferece até 40% de desconto à vista em todos os produtos da marca, exceto os lançamentos. Além da oferta, o cliente tem a possibilidade de selecionar o acabamento e revestimento das peças no momento do pedido. As ofertas vão até 20 de fevereiro.

Promoção local

A partir de 24 de janeiro, o Shopping Lar Center promove a 29ª edição do “Já Pro Lar Center”. A promoção contempla desde materiais para reforma e construção a itens de mobiliário, iluminação, decoração, eletroeletrônicos, artigos de cama, mesa e banho, além de peças assinadas por profissionais renomados. A ação acontece até o dia 23 de fevereiro e os descontos chegam a 50%.

Cadeira Paglia Foto: Franccino

Pronta entrega

A Franccino está com toda a loja com descontos que chegam até 40%. A cadeira Paglia, por exemplo, vai de R$ 1.266, por R$ 822. As promoções acontecem em todas as lojas da marca, até durarem os estoques. O pagamento pode ser feito em até 10 vezes sem juros.