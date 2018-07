Páscoa em novas versões

Cada um com o seu estilo, mas com muito em comum. Para a alegria de crianças de todas as idades, o ovo, um dos símbolos mais tradicionais - e desejados - da Páscoa, também lidera as preferências quando o objetivo é decorar a casa para celebrar a data. E não apenas em sua versão clássica, de chocolate. Da cerâmica à porcelana, passando pela palha, existem opções capazes de agradar a todos os gostos. E bolsos.

Caso, por exemplo, do trabalho da arquiteta Debora Aguiar, que investiu em ovos de cerâmica do ateliê Mestre Cardoso (R$ 40 cada um), de palha trançada (R$ 22 a unidade), repletos de bombons de frutas tropicais, da Frutos da Amazônia, e de chocolate, com superfície texturizada por medalhões, da Peppermint, para compor a mesa de inspiração campestre. "Na montagem da mesa, um elemento tão tradicional como o ovo funciona bem como ponto de partida, mas é essencial que a festa leve a assinatura do anfitrião", recomenda Debora, que arrematou a composição com alguns de seus acessórios preferidos: louças brancas, cestas de palha e uma profusão de vasos cerâmicos e cachepôs de madeira.

Sofisticada e elegante - mas nem por isso menos divertida -, a Páscoa faz jus, nos domínios do decorador Oscar Mikail, à atmosfera de distinção de seus interiores. Sobre o bufê de apoio, dois enormes coelhos de topiaria (R$ 268 o par) recebem os convidados com rigor clássico - e inegável simpatia. Na mesa, como manda a tradição, os lugares são marcados, mas Oscar faz questão de incluir pequenos arranjos com ovos e coelhos (R$ 29 cada um). Tudo da Cecilia Dale. Colorido mesmo, ele reserva para a área externa da casa, onde aposta em tons vibrantes para o arranjo central da mesa (R$ 268, também da Cecilia Dale). "A Páscoa sempre remete à infância. Por isso, os ovos são garantia de sucesso", acredita Oscar, que, como bom anfitrião, nunca deixa de presentear seus convidados. Este ano, com ovos de porcelana pintada, cheios de bombons, que, na melhor tradução de seu estilo, remetem aos tradicionais Fabergé.

Para passar uma Páscoa a dois, Francisco Calio foi buscar inspiração em um casal de coelhos cozinheiros (R$ 85 cada um, da Sweet Brazil), em torno do qual ele montou a mesa contemporânea em preto, branco - e chocolate, claro. Igualmente especiais, os ovos em petit-pois (de R$ 82 a R$ 125 cada um, dependendo do tamanho) ganham destaque, dentro das embalagens.

"Gosto de trabalhar com volumes - com louças, vasos e caixas em tamanhos e formatos diferentes. Desde que harmônica, a combinação imprime movimento à mesa", explica ele, que incorpora até mesmo ovos de galinha em sua moderna Páscoa. "Além de ter tudo a ver com a data, ficam perfeitos quando acomodados em um vaso de cristal. Tudo é uma questão de equilíbrio", ensina.